DA LI JE TO ALEKSANDAR DRAGOVIĆ REŠIO DA SE POZDRAVI SA ZVEZDOM: Iz Italije dolaze neverovatne vesti, Deki Stanković u ofanzivi

Više od dva meseca iz Italije stižu vesti da Aleksandar Dragović ima otvoren poziv od Sampdorije i svog bivšeg trenera iz Crvene zvezde Dejana Stankovića.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Međutim, za sve se pita klub iz Ljutice Bogdana 1A, sa kojim Aleksandar Dragović (31) ima ugovor do 2024. godine. Hoće li klub iz Đenove platiti milionsko obeštećenje za iskusnog defanzivca, zavisi od Crvene zvezde. Prema portalu Transfermarkt, bivši reprezentativac Austrije procenjen je na 5.000.000 evra.

S obzirom na pisanja italijanskih medija, Sampdorija je u nemogućoj misiji da u drugom delu sezone sačuva status u Seriji A, s toga i čudi da Aleksandar Dragović uopšte razmišlja o Đenovi. Da li mu je bolje da sledeće sezone igra u Seriji B, ili Ligi šampiona sa Crvenom zvezdom, zna samo on.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Portal "Sampdorianews" objavio je intervju sa fudbalskim agentom Marselom Brilmanom, koji je otkrio da Zvezdin defanzivac po svaku cenu želi u Italiju, gde ga oberučke čeka Dejan Stanković, koji insistira na njegovom dovođenju.

ESCLUSIVA SN - Sampdoria, pista Dragovic: le parole dell'agente Brillmann https://t.co/Uv6hhvSgv3 — Sampdorianews.net (@TMWSampdoria) December 22, 2022

- Ima i drugih klubova koji su zainteresovani za Aleksandra, ali dolazak u Sampdoriju u januaru je njegov cilj - objasnio je Brilman i dodao:

- Aleksandrov san je oduvek bio da zaigra u Seriji A. Znamo kakva je situacija u klubu, ali Stanković je odličan trener i Aleksandrov prijatelj, tako da Dragović ima dobar osećaj.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ipak, o svemu se pita Crvena zvezda.

- Dajemo sve od sebe da nađemo rešenje, ali u ovom trenutku on je i dalje pod ugovorom sa Crvenom zvezdom i to do 2024. godine - nije vrdao Brilman.

Kurir sport