BIVŠI IGRAČ ZVEZDE UDARIO NA PIKSIJA I SRBE: Stojković je psovao, a onda krivio igrače! U glavi nisu bili spremni za Mundijal

Zoran Vujović, nekadašnji fudbaler Hajduka iz Splita i Crvene zvezde, žestoko je isprozivao reprezentativce Srbije i selektora Dragana Stojkovića Piksija.

foto: Printskrin/Jutjub

Ovaj rođeni Sarajlija, koji se zahvaljujući pozivu svog oca Đorđa kao zaposlenog u JNA i majke Darinke preselio u Split, a potom zaigrao za Hajduk sa bratom blizancem Zlatkom, analizirao je igru Srbije na Mundijalu u Kataru. Nije birao reči kada je govorio o srpskim fudbalerima, ali i selektoru Draganu Stojkoviću, sa kojim je zajedno igrao jednu sezonu u Crvenoj zvezdi.

Isticao je Zoran Vujović (64) "skakanje po ženama", govorio da su naši igrači "hteli da nekome crkne krava" ne precizirajući gde to i kome... Pominjao politiku, a svima je poznato da su srpski fudbaleri i selektor Dragan Stojković izbegavali bilo kakve komentare političke sadržine, iako su nekoliko puta na konferencijama bili provocirani. Na šta je Vujović mislio zna samo on, ali je ostao nedorečen.

- Svako od nas ima očekivanja i to je logično i ljudski. Od njihovog očekivanja jedino je to ostalo. Oni ni u glavi, ni tehnički, ni taktički nisu bili spremni za ovo takmičenje. Natpisi kako su “skakali” jedan drugom po ženama, da li je to trebalo procuriti u javnost? Osim toga, imaju jako slabu odbranu. Nisu zaslužili. Kada želite drugome da mu krava crkne, odnosno da izgubi utakmicu, to se vraća na neki način. Oni su se puno počeli baviti time. Pustimo politiku političarima, pustimo rat generalima... Stvaraju jako lošu energiju koja ih lično razara – rekao je Zoran Vujović u razgovoru za sarajevski "Avaz".

foto: Dado Đilas

Potom je pričao o ponašanju srpskog selektora Dragana Stojkovića Piksija.

- Mislim da je hrvatska reprezentacija ušla u turnir čistih glava za razliku od Srbije. Imamo izražen taj rodoljubni naboj. Igramo kad je najteže, što reprezentaciju Hrvatske razlikuje od reprezentacije Srbije. Mi imamo jednog trenera koji je jako ponizan, respeketuje svakoga. S druge strane, Piksi mi je bio drag kao igrač i znamo se, međutim, nije mi se svidelo njegovo ponašanje na klupi kad psuje. Znamo već šta, a onda kompletnu krivicu prebacuje na igrače. To je najgora stvar koju jedan trener sebi može da dopusti. Mislim da su mu na neki način igrači okrenuli leđa. Te sporedne stvari ih koče – objasnio je Vujović.

Zoran Vujović igrao je na poziciji odbrambenog igrača. deset godina nosio je dres splitskog Hajduka, od 1976. do 1986, godine, da bi se posle toga preselio u Bordo za koji je igrao dve sezone. Potom je otišao u Kan, da bi jednu sezonu odigrao u dresu Crvene zvezde, sa kojom je 1989/1990. osvojio prvenstvo u Kup Jugoslavije.

Tada je trener crveno-belih bio legendarni Dragoslav Šekularac, a kapiten tima Dragan Stojković Piksi.

- Igrao sam za Crvenu zvezdu pet utakmica (15 je tačna brojka op.r.), pre rata. Svojom nesmotrenošću tada sam raskinuo ugovor s Kanom, a onda sam ga ponovno produžio. I izgubio sam pravo igranja za taj tim te godina, a jedini način igranja do početka nove sezone bio je odlazak u neki drugi klub. Kako su Kan i Zvezda imali dobar odnos, jer je Dušan Savić bio pre igrač Kana, za njih je to bilo najbolje rešenje i nisu mi dali da biram - rekao je pre dve godine za "Večernji list" Zoran Vujović i dodao:

- Mnogo mi je žao zbog toga, ne zbog politike već zato što sam naišao na trenera Šekularca koji mi nije davao priliku. S razlogom, ja sam ipak bio stariji igrač koji je napolju nešto i zaradio, pa je logično bilo dati priliku mlađima. Ali, eto, meni neki to igranje u Crvenoj zvezdi zameraju. Vi znate, kao i ja, koliko ima zlih ljudi. A ja sam se, pre nego što sam išao u Zvezdu, nudio Hajduku i Dinamu, ali oni nisu bili zainteresovani.

Kurir sport