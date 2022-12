IBRAHIMOVIĆ IZAZVAO VELIKI BES ČESTITKOM ZA BOŽIĆ: Posebno je naljutio muškarce! (FOTO)

Zlatan Ibrahimović šta god da uradi, uradi to na način da gotovo cela planeta bruji o njegovom potezu.

Ibrahimović, koji se žestoko izblamirao jer nije prisustvovao sahrani svog velikog prijatelja Siniše Mihajlovića, sada je objavio čestitku za Božić kojom je razbesneo mnoge.

Fudbaler Milana je, za razliku od većine sportskih zvezda koji se slikaju uz jelku i u porodičnom okruženju, objavio fotografiju iz ringa. I to polugolišav sa rukavicama koje upućuju na to da se sprema za borbu. No, to nije sve. Ibrahimović je poslao jednu rečenicu, ali bombastičnu.

"Srećan Božić Vama i vašim suprugama! Ćao", napisao je Ibrahimović.

Merry ChristmaZ to you and your wifes! Ciao pic.twitter.com/xM3gIjrEZr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 25, 2022

Mnogi su u komentarima kritikovali, najblaže rečeno Ibrahimoviću, na provokativnoj poruci, koja nikako nije u duhu ovog najradosnijeg hrišćanskog praznika.

