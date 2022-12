SVI CILJEVI KOJI SU BILI POSTAVLJENI PRED NAS SU ISPUNJENI: Dika Stojanović o Srbiji, Piksiju, kvalifikacijama, izveštaju FSS

Sportski direktor srpske fudbalske reprezentacije Stevan Stojanović podnosi sutra izveštaj o radu Izvršnom odboru Fudbalskog saveza Srbije, na sednici koja je zakazana za 13.00 časova u Staroj Pazovi.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Izveštaj je otkucan na pet strana i u njemu su svi događaji vezani za nacionalni tim Srbije od marta 2021. godine, kada su Stevan Stojanović i Dragan Stojković Piksi preuzeli funkcije u FSS.

Šta sve ima u vašem izveštaju koji ćete sutra predočiti javnosti?

- Da krenemo redom. Svi ciljevi koji su postavljeni pred Dragana Stojkovića i mene kao sportskog direktora reprezentacije su ispunjeni! Prvi cilj bio je plasman na Svetsko prvenstvo i on je sproveden u delo. Drugi cilj, vezan za Ligu naciju smo premašili. Naime, zadatak je bio da ostanemo u B diviziji, ali smo mi uspeli da odemo korak dalje i plasiramo se u elitni A rang - rekao je za Kurir Stevan Stojanović i nastavio:

- Treći cilj je vezan za plasman na Evropsko prvenstvo 2024. u Nemačkoj. I on je pred nama. I selektor Stojković i fudbaleri, a i ja verujemo da možemo da ga ostvarimo. Time bismo dobili kontinuitet igranja na velikim takmičenjima, a Srbiji omogućili da se bori sa najboljim selekcijama u Evropi.

foto: FSS

Šta još želite da apostrofirate iz izveštaja?

- Ukupno, sa utakmicama kvalifikacija, Lige nacija, SP i prijateljskih Srbija je u našem mandatu odigrala 24 meča, 14 je dobila, igrala pet puta nerešeno i doživela isto toliko poraza. Uz gol razliku 51:28, koja jasno pokazuje našu napadačku fudbalsku filozofiju, ono što je naš stil i ono što je naša vizija kako treba da igramo. Samo golovi vraćaju publiku na stadion.

foto: Printscreen

Da li je Srbija mogla da uradi nešto više u Kataru?

- Javnost, a i mi sami smo sebi nametnuli dodatni cilj, a on je bio da prođemo grupu na SP. I to sve zahvaljujući našim dobrim rezultatima i igrama u prethodnom periodu. Žao mi je što to nismo uradili. Verujem u ovu reprezentaciju, malo nam je nedostajalo. Ne bih da se vadim, ali mi smo kod rezultata 3:2 protiv Kameruna imali spornu situaciju, kada je njihov igrač rukom sklonio loptu ispred Aleksandra Mitrovića u kaznenom prostoru. VAR se nije oglasio, a da je ta odluka sprovedena u delo, mi bismo dobili meč. Imali smo i dve lepe šanse, kada su Sergej Milinković-Savić i Mitrović promašili zicere... Trebalo je da im damo pet komada. Žao mi je što naši igrači u Kataru fizički nisu bili spremni, što je bilo dosta povreda. Da smo bili spremni, mi bismo prošli grupu. Tu nema dileme.

foto: Dado Đilas

A, utakmica protiv Švajcarske?

- Meč koji je bio više od igre i meč u kojem smo više od ičega želeli pobedu. Imali smo rezultat od 2:1 i sećam se kada se selektor Stojković okrenuo ka saradnicima i rekao samo da izdržimo još dva minuta do kraja poluvremena. Hteo je da uvede Marka Grujića i Nemanju Maksimovića i defanzivnije se postavi prema Švajcarcima. Nažalost, naivno smo primili drugi gol i taj plan je pao u vodu. Kasnije se sve urotilo protiv nas...

Da li nam je možda nedostajalo sportske sreće?

- Ništa se ne može bez sreće. Evo, Hrvati su očit primer. Činjenica je da imaju neverovatnog Luku Modrića i još nekoliko igrača, ali i mnogo sreće. Pobedili su do polufinala samo Kanadu... A, penali su lutrija, gde ih hoće sreća. Koju mi nažalost nismo imali.

foto: Printscreen

Da li ste zadovoljni učinjenim u prethodnom periodu?

- Rezultati sve govore. Činjenice. Razumem naše ljude i tugu što nismo prošli grupu u Kataru. Sve je to normalno, ali ponavljam naš cilj bio je da se nađemo među 32 najbolje selekcije na svetu. I uspeli smo. Sportski sektor je zadovoljan i Dragan Stojković je ispunio sve ciljeve koji su bili postavljeni pred njega. Ono što mene raduje jeste da je oformljena reprezentacija, jedan dobar tim ljudi koji su odani Srbiji i koji vole da igraju za svoju zemlju.

foto: Profimedia

Hoće li biti sveže krvi u kvalifikacijama za EP?

- Radimo na tome. Učinićemo sve da afirmišemo neke nove igrače. Ali, gro tima u kvalifikacijama za EP činiće svi igrači koji su igrali na Mundijalu u Kataru. Selektor Dragan Stojković je rekao da će uputiti poziv Lazaru Samardžiću. Naravno, pre toga obavićemo još jedan razgovor sa njim. Biće tu i novih lica među golmanima, računamo na Vladana Kovačevića, veću šansu dobiće Strahinja Eraković, Stefan Mitrović... Još neki igrači. Želimo da ostvarimo naš drugi primarni cilj, a to je plasman na EP u Nemačkoj!

Šta javnost može da očekuje od meča Srbije protiv SAD 25. januara 2023. godine?

- To je utakmica koja je zakazana pre nego što smo mi preuzeli naše funkcije. I moramo da je odradimo. Selektor Dragan Stojković napravio je spisak od igrača iz Superlige i naših momaka koji igraju u Americi. Verujem da će neko od njih iskoristiti priliku i nametnuti se selektoru za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Vodimo 17 igrača i svi će dobiti priliku da igraju. Hvala svim klubovima koji su nam izašli u susret. Posebno što meč nije u FIFA terminu i nisu bili u obavezi da puste svoje fudbalere.

foto: Dado Đilas

Pojedini fudbalski radnici konstatovali su da je selektor Stojković trebalo da ima bolje saradnike. Šta mislite o tome?

- Takvo pitanje nije se postavljalo kada smo bili prvi u kvalifikacijama! Dragan Stojković je selektor i sam donosi odluke. Goran Đorović je vodio mladu reprezentaciju sa većinom igrača koji su sada u A timu. Imao je savršenu komunikaciju sa selektorom, kao i Kacuhito Kinoši kojeg Piksi poznaje 15 godina. Isto se može reći za Ljubinka Drulovića i Bratislava Živkovića. Selektor je tražio da se zna red, on je šef, ne mogu svi da skaču sa klupe. Zna se kako to ide... Sedeo sam iza klupe, uvek sve čujem.

foto: Starsport

Da li je moguće da se Luka Milivojević vrati u srpsku reprezentaciju?

- Dragan Stojković je jasno rekao da se ne odriče bilo kojeg srpskog igrača. Opet, moram da se ogradim, on je taj koji odlučuje, iako smo saradnici i često razgovaramo zajedno. Selektor je sad je u Parizu, ko zna, možda i o njemu razmišlja - objasnio je Stevan Stojanović, sportski direktor A reprezentacije Srbije.

Kurir sport/Aleksandar Radonić