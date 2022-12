NAKON RONALDA, JOŠ JEDAN FUDBALER DIGAO GLAS PROTIV JUNAJTEDA: To su bila samo LAŽNA OBEĆANJA, bilo je veoma frustrirajuće

Foto: News Images LTD / Alamy / Alamy / Profimedia

Bivši fudbaler Mančester junajteda, Džesi Lingard, govorio je o svojim negativnim iskustvima u timu sa Old Traforda.

Lingarda je bio član u Junajteda od svoje sedme godine pa sve do prošlog leta, kada je prešao u Notingem Forest. U međuvremenu je bio na nekoliko pozajmica u raznim engleskim klubovima, a imao je neke blistave momente i u dresu "crvenih đavola".

Tridesetogodišnji fudbaler očigledno nije bio u dobrim odnosima sa trenerom Ralfom Rangnikom, što je potvrđeno na utakmici poslednjeg kola prethodne sezone Premijer lige. Tada austrijski stručnjak nije uveo Lingarda u igru, te mu tako da priliku da se oprosti od navijača, iako je Junajted došao do sigurne pobede nad Brentfordom od 3:0.

U intervjuu za britanski Telegraf, Lingard je otvorio dušu pred novi dolazak na Old Traford, ali ovaj put u dresu Notingema.

- Ovo je prilika da se oprostim jer je nikada nisam dobio, ali želimo da pobedimo. Ne možete da dozvolite da vas emocije previše obuzmu - rekao je Lingard, pa dodao na temu iskustva iz Junajteda iz poslednjeg perioda.

- Ne znam zašto nisam igrao. Ne znam u čemu je bio problem, da li je u pitanju politika kluba ili nešto drugo. Još uvek nemam odgovor. Voleo bih da mi je neko rekao: "Evo zašto ne igraš", iz poštovanja što sam u klubu bio tako dugo, ali ni to nikada nisam dobio. To su bila lažna obećanja. Vredno sam trenirao i bio sam u formi, spreman da igram utakmice. Kada naporno radite na treningu i ne igrate, to je veoma frustrirajuće - rekao je Englez.

Tako je nakon Kristijana Ronalda, još jedan bivši fudbaler Mančester junajteda podigao glas protiv načina rada u slavnom engleskom klubu.

Utakmica između Mančester junajteda i Notingem Foresta na programu je u utorak veče, od 21 čas.

Veliko je pitanje kakva bi reakcija na stadionu bila ukoliko Lingarda postigne gol protiv bivšeg kluba. I sam doček domaćih navijača na njegovom voljenom stadionu, pred početak utakmice, sigurno će privući mnogo pažnje.

