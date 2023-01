KRAJ KARIJERE JE KAO UMIRANJE, TO JE MALA SMRT! Legendarni Kantona nije štedeo Ronalda: On ne shvata da više nema 25 godina!

Proslavljeni as Mančester junajteda, Erik Kantona, smatra da je najveći problem Kristijana Ronalda to što ne prihvata činjenicu da se nalazi na zalasku karijere.

Francuz je istakao da je njegova nesposobnost da shvati da je u poznim igračkim godinama doprinela tome da se na ružan način oprosti od kluba u kom se proslavio.

"Imate dve vrste igrača - one koji žele da igraju svaku utakmicu jer misle da i dalje imaju 25 godina i one koji shvataju da nemaju 25 godina. Znaju da neće igrati svaki meč ali tu su da pomognu mladim igračima. To Ibrahimović radi u Milanu, to su pre njega radili Maldini i Rajan Gigs" kaže Kantona i dodaje:

"Ronaldo to nije shvatio i još uvek ne shvata da nema 25 godina. Stariji je i trebalo bi da mu bude drago što ne igra sve utakmice. Trebalo je da kaže: 'Dobro, nemam 25 godina, ne mogu da igram svaki meč, ali pomoći ću mladim igračima i prihvatiti situaciju'".

foto: AP

Kantona se oprostio od fudbala sa 30 godina, nakon što je pomogao Junajtedu da osvoji četiri šampionske titule u pet sezona. Slavni Francuz otišao je sa velike scene na vrhuncu karijere.

On je otkrio da se igrači teško mire sa penzijom.

"Ne mogu da trčim tako brzo kao kad sam imao 30 godina, moram to da prihvatim. Moram i da prihvatim da ću jednog dana umreti. Teško je to, ali moramo. A kraj karijere je kao umiranje, to je mala smrt", zaključio je Kantona.

Kurir sport