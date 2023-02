UŽIVO, SASTAVI, NAPREDAK - PARTIZAN (14.30): Crno-beli na teškom gostovanju započinju PROLEĆNI JURIŠ!

Fudbaleri Partizana gostuju Napretku od 14.30 časova u utakmici 20. kola Superlige Srbije.

Tok meča moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu:

Sastavi:

Napredak: Petrić - Jovanović, Kerkez, Đeković, Vukajlović - Putinčanin, Stanković - Ljubomirac, Bastajić, Čečarić - Šarić. Trener: Dušan Đorđević.

Partizan: Popović - Filipović, Marković, Vujačić, Šehović - Fejsa, Andrade – Dijabate, Natho, Jović - Rikardo. Trener: Gordan Petrić.

Uoči meča:

Nakon nešto manje od tri meseca, fudbal u Srbiji se vratio, a crno-beli imaju priliku da se već u prvom kolu prolećnog dela prvenstva približe liderskoj poziciji.

U prvom ovosezonskom duelu ova dva tima Partizan je u Humskoj pobedio rezultatom 1:0.

Crno-beli u Kruševcu igraju prvu prvenstvenu utakmicu još od 13. novembra i duela sa Novim Pazarom, a u slučaju pobede smanjiće razliku u odnosu na Crvenu zvezdu koja je u subotu odigrala utakmicu bez pobednika protiv Vojvodine.

Trener Partizana, Gordan Petrić, očekuje zahtevan meč.

"Biće izuzetno teška utakmica, ali to ne menja ništa što se tiče neke naše priče, sve zavisi od nas i ponavljam, mislim da su igrači spremni i da jedva čekaju sutrašnju utakmicu. Mi moramo da odradimo takmičarsku utakmicu, profesionalnu... Sigurno neće biti neka lepota, da se ne nadamo tamo i ne lažemo. Igrači treba da se prilagode uslovima i to ne treba da bude neko opravdanje. Moramo da igramo takmičarski i profesionalno od prvog do poslednjeg minuta", istakao je Petrić.

Njegov kolega, Dušan Đorđević sa klupe Napretka, takođe je najavio težak posao za svoj tim.

"Očekuje nas jedan fudbalski praznik u Kruševcu. Da li smo spremni, voleo bih da znam odgovor. Ono što je izvesno, sve smo učinili da na vreme formiramo tim. Na pripremama u Antaliji smo imali odlične uslove za rad, dobre protivnike. Jedini peh koji nas je zadesio je virus, koji je zahvatio veliki broj igrača, ali to je već daleka prošlost. Tako da, sa verom u ono što smo radili i optimizmom ulazimo u prvenstvo. Naravno, Partizanu se ne preti i samo mogu da izrazim nadu da možemo da pružimo žestok otpor crno-belima. Šta će nam taj žestok otpor doneti, videćemo posle nedeljnih devedeset minuta. Sigurno da Beograđani ulaze u predstojeći duel sa velikim oprezom, jer zna se da je Napredak znao da im napravi probleme".

"Siguran sam da zbog toga dolaze sa najjačim snagama i velikim motivom. Na nama je da pružimo maksimum i u tom slučaju, možemo se nadati nekom povoljnom rezultatu. Partizan nije mnogo menjao tim, pre nekoliko dana je stigao vezni igrač Kolorado, koji nam nije poznat. Mi smo uradili planiranu doselekciju, pojačali tim. Nije svejedno što je prvo kolo baš Partizan, ali hajde da se nadamo da i ovom prilikom na startu može da se desi iznenađenje", rekao je Đorđević.

Kurir sport