ZAŠTO JE JEDNA ČASNA SESTRA KRIVA, ŠTO ĆIRO NIJE POSTAO SVEŠTENIK: Obožavao je da priča o ženama, svom "hašimagi" i potenciji

Miroslav Ćiro Blažević bio je nesvakidašnji trener. Bio je vrhunski fudbalski stručnjak, u to nema sumnje. Ali, bio je i šoumen, čovek koji su voleli.

foto: Printskrin/JUtjub

Uživao je da priča o ženama, posebno o seksu. Jednom prilikom dok je autor ovih redova bio izveštač sa priprema fudbalera Crvene zvezde u Sloveniji, u zimu 2013. godine, zatekao se u istom hotelu sa Miroslavom Ćirom Blaževićem.

Popularni Ćiro tada je bio trener tuzlanske Slobode, a nije bilo večeri u hotelu "Žusterna" u Kopru, kada ekipa srpskih novinara, izveštači Kurira, Sportskog žurnala i reporter i snimatelj SOS kanala nisu dočekali jutarnje časove sa Miroslavom Blaževićem.

Obožavao je mlade ljude i voleo je da prenosi svoja iskustva, posebno ona vezana za žene. Tu se prema nama ophodio kao učitelj i bio je toliko "plastičan" u opisima svojim dogodovština, da nas je dovodio do ludačkog smeha, da bismo mi posle svega morali da se držimo za stomake.

foto: Privatna Arhiva/Aleksandar Radonić

Tako nam je Ćiro Blažević otkrio da je malo nedostajalo da postane katolički sveštenik. Bila je to želja njegove majke Kate.

- Završio sam osnovnu školu. Moja majka imala je želju da budem sveštenik. Odvela me je preko raspusta u manastir, u blizini Travnika. I tamo sam počeo da služim, da se pripremim za školovanje koje me očekuje. Međutim, tamo sam video jednu časnu sestru. Bila je prelepa, zvala se Aurora. I znate, kada sam stao pred nju, svašta se desilo - pričao je tada Ćiro, dok smo se smejali i nastavio:

- Ona tako lepa, a moj hašimaga (asocijacija u Bosni na muški polni organ) sunce ti je... istog momenta je poskočio. I ponovilo se to nekoliko puta, kada sam video tu sestru. I bio sam vrag. Hteo sam da idem da gledam kako se tuširaju časne sestre. Kažem tada sebi, Ćiro, nije ovo za tebe. Svaki dan da gledaš, da se sekiraš, a ne možeš da je... I pobegao sam iz manastira. Majka je bila tužna, ali ja nisam imao nameru da se tamo vraćam.

foto: Printskrin/JUtjub

Govorio nam je Ćiro Blažević i o operaciji prostate koju je imao, tada mu se prvi put pojavio kancer, međutim to ga tada nije previše brinulo. U svojim pričama i tada ponovo je aludirao na seks.

- Kada sam operisao prostatu znao sam da to može biti kobno za mene. Pitao sam lekara hoće li to uticati na moj seksualni život. Znate, kod operacije može da nastrada živac bitan za seks. Baš me je bilo strah. Znao sam dobro lekara, pa mi je prepisao neke kapsule za stimulaciju. Rekao mi je da ako to ne bude pomoglo, da će mi dati injekciju - pričao je Ćiro, a onda se zapitavši nastavio:

- Gde da se bodem tamo dole? Ha, ha, ha... Uzeo sam te njegove tabelete. Čim sam prvu popio moj hašimaga me je podsetio na stare dane, kada smo zajedno divljali. To je jedini afrodizijak koji sam koristio. Ćiro je uvek bio i biće 100 odsto potentan!

Poslednji put čuo sam se sa Ćirom pred odlazak u Katar na Svetsko prvenstvo. Nije bio dobro, niti je više želeo da se šali. Iako mi je bila namera da napravim intervju o Mundijalu, Ćiro ga je okrenuo u drugom smeru. Nisam navaljivao, razgovor se pretvorio u reči podrške mlađeg čoveka svom starijem prijatelju. Slava ti, dobri čoveče. Pamtićemo te po vedrom duhu i neponovljivim pričama kojima si plenio, žario i palio, izazivajući divljenje.

Kurir sport/A. Radonić