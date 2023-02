ĆIRO JE BIO VELIKI ČOVEK! Nemanja Supić o treneru koji mu je promenio karijeru: Rekao mi je - NAJBOLJI SI GOLMAN NA SVETU!

Smrt Ćire Blaževića pogodila je nekadašnjeg golmana Crvene zvezde Nemanju Supića. Imao je poseban odnos sa čuvenim trenerom. Iz jednog dubokog poštovanja razvilo se iskreno prijateljstvo.

Poznato je da je Miroslav Blažević bitno uticao na karijeru Nemanje Supića, kada ga je pozvao u reprezentaciju BiH i dao mu šansu da brani. Posle toga, karijera kršnog momka rođenog u Hercegovini, u Gackom, krenula je uzlaznom linijom. Stigao je i do Crvene zvezde, gde je ostao četiri godine, a danas radi kao trener golmana u klubu sa Marakane.

Nemanja Supić i Ćiro Blažević imali su poseban odnos.

- Mnogo me je pogodila Ćirina smrt! Želim da pre svega izrazim saučešće njegovoj porodici - počeo je razgovor za Kurir Nemanja Supić i nastavio:

- Ćiro je bio specifičan. Kao trener i kao čovek fenomenalan. Neverovatan stručnjak i veliki motivator. Voleo je da se šali, sa njim je bilo milion anegdota. Kad sam dobio prvi poziv u reprezentaciju BiH, bilo je to u martu 2009. godine. Pred dve utakmice protiv Belgije, prvu u Genku, drugu u Zenici. Nisam znao ni da ću braniti. Čak je Ćiro najavio drugog golmana u najavi meča.

-Trening pred utakmicu. Završen, krenem ka svlačionici, kad me Ćiro zaustavlja. Sine, dođi kod mene u kancelariju! Ti ćeš da braniš! Ja u čudu, ne znam šta me je snašlo. Dođem kod njega... A, on će meni - Jel ti znaš da si najbolji na svetu! Meni neugodno, kažem mu, nemojte da me zezate. A, on me pogleda, pa kaže. Vidiš, meni je potreban visok golman, jer će Belgijanci da idu na visoke lopte. Tvoje je samo da ih pokupiš. Ja znam da ti to možeš. I da me nećeš prodati. Tek posle sam shvatio zašto je Ćiro tako postupio. Hteo je da skine pritisak i teret sa mene. Ja sam stvarno dobro branio u Belgiji i mi smo tu utakmicu dobili.

I onda je došao meč protiv istog rivala u Zenici.

- Pazite, mi smo imali veoma tešku grupu, jer su pored nas tu još bili Španija, Turska, Belgija i Jermenija. A, na kraju smo bili drugi, i izborili baraž protiv Portugala. Ali, da se vratim na tu utakmicu u Zenici. I tu sam dobro branio, pobedili smo. A, Ćiro se samo smeškao i vikao mi - Sine, šta sam ti rekao!

Bilo je to i određenog lukavstva od strane Ćire Blaževića koji je pomogao Nemanji Supiću.

- Mi smo igrali protiv Jermenije i Turske. Ogroman je bio pritisak javnosti. U prvom planu golmani Asmir Begović i Adis Nurković. Prvi brani u Engleskoj, u Premijer ligi, drugi miljenik navijača. I Ćiro meni kaže - Najaviću Asmira, ali ti ne brini, spremaj se, bićeš prvi golman! Braniš sigurno. I tako je i bilo, bio sam igrač utakmice protiv Turske. Čak sam branio toliko dobro da mi je publika u Zenici skandirala ime. Onda možete da zamislite kako je bilo.

Posle je došao baraž protiv Portugala.

- Ćiro je imao veliku želju da odemo na mundijal. Pričao nam je o tome u svlačionici, bukvalno nas držao pod onim pozitivnim pritiskom. Nažalost, nismo uspeli, izgubili smo obe utakmice 1:0. Ćiro je bio mnogo ljut na sudije, jer su nas masakrirale u prvom meču, pa u revanšu nije mogao da računa na veliki broj igrača. Bio je to baš ogroman udarac za Ćiru.

Posle odlaska Ćire Blaževića sa kormila selekcije BiH, proredili su se i pozivi Nemanji Supiću, pa je ostao na samo osam utakmica u reprezentaciji.

- Mogu vam reći da je iza Ćire ostao veliki trag u BiH. Imao je izuzetan udeo u selektiranju igrača za naredni period. O tome je pričao naredni selektor Safet Sušić koji je baš sa tim Ćirinim igračima odveo BiH na Mundijal u Brazil. Ćiro je pokazivao širinu, imao je ogromno poštovanje prema Crvenoj zvezdi, srpskim fudbalerima i trenerima - zaključio je Nemanja Supić.

