KO JE KONKURENCIJA UEFA?! Stručnjak o narušavanju suštine: Klubovi sa tradicijom neće moći da igraju vrhunski fudbal! (VIDEO)

Kako stvari trenutno stoje, UEFA bi mogla da dobije ozbiljnu konkurenciju.

Ovih dana sve više se priča o osnivanju Evropske fudbalske Super lige koja bi, prema planovima brojala 80 klubova.

Takmičenje bi se zasnivalo samo na sportskim rezultatima, bez stalnih članova, a svakoj ekipi bilo bi garantovano najmanje 14 utakmica po sezoni.

Ovo sve zavisi od odluke suda po tužbi koju su protiv organizacije koja stoji iza inicijative podneli UEFA i FIFA. Oni tvrde da je ovo u suprotnosti sa zakonom o konkurenciji.

O ovoj, ali i ostalim sportskim temama govorio je u "Pulsu Srbije" novinar Dejan Anđus.

Anđus je kritički postupio ovoj temi, rekavši da podržava odluku da se suprostave UEFA i FIFA.

- Posle mnogo vremena, podržavam jednu odluku UEFA I FIFA, a to je da se oštro suprostave jednoj takvoj inicijativi. Narušava se srž fudbala, šta znači 80 klubova? Pa u Evropi postoji nekoliko hiljada klubova, ne samo u ligi petice, već i mnoge druge zemlje, uključujući i našu, poseduju klubove sa velikom tradicijom. Svim tim klubovima će biti onemogućeno da igraju vrhunski fudbal. Tim predlogom se narušavaju principi prvaka, čemu onda lige - započeo je Anđus.

Nakon toga, spomenuo je ko može da stoji iza takve inicijative:

- Što bi se kolokvijalno reklo, centri moći. Međutim, nisam video ko je naznačen ili ko je inicijator. Prvo je krenulo urušavanjem Kupa šampiona, a da ne spominjem posle komunizma, kada su klubovi mogli da dovedu do 15-20 stranaca. Tu se pravio jaz, pa su se potom izgubile i godine. Vi ne možete danas da napravite veliki tim, jer čim se uoči neki talenat, on odlazi u dobi od već 18 godina. To važi i za Vidića, Vlahovića, Mitrovića... Koliko je Vlahović igroa u Partizanu? Koliko je Jović bio u Zvezdi? Davno je narušena suština fudbala.

