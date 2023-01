PRETILI SU MI, ANJELI ME JE IZDAO, NISAM SPAVAO, NI JEO 48 SATI: Jezivo svedočenje Aleksandra Čeferina o sukobu UEFA i Superlige

Predsednik UEFA Aleksander Čeferin otkrio je da se suočio sa ozbiljnim pretnjama i pritiscima 2021. godine, kada se govorilo o pokretanju Superlige, o odnosu sa Andreom Anjelijem bivšim predsednikom Juventusa i o svojoj kandidaturi na čelu Evropske fudbalske federacije.

foto: Andreas SOLARO / AFP / Profimedia

Aleksander Čeferin je istakao da je osnivanje Superlige bio najteži udarac od kada je na čelu UEFA. Klubovi čiji su vlasnici najvećim delom milijarderi su želeli da naprave ligu u kojoj bi se takmičili samo bogati timovi bez mogućnosti ispadanja.

- Tu je bila izdaja ljudi koji su mi bili blizu. Ljudi koji su dva dana pre toga tvrdili da se slažu sa našom idejom. Prvo si ljut, šokiran i pogođen. Onda sam rekao sad ili nikad, sad ili fudbal pada ili fudbal ostaje, a isto važi i za mene. Sve ostalo sam instiktivno radio - rekao je Aleksandar Čeferin u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka sa Mariom Stanićem.

Ponovio je da je mu je u tom trenutku bilo svejedno, da je odlučio ići do kraja po cenu toga da izgubi funkciju i da to više nije bilo bitno.

- To su moćni ljudi, ja sam dobio pretnje i ponude da ne radim to, da bi možda bilo finansijski dobro za mene, ali nikad više ne bih mogao ujutro da se pogledam u ogledalo. U tom trenutku nije bilo čoveka na svetu koji bi mogao da mi kaže nemoj, pusti ih, odstupi i makni se.

foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Dva dana su bila ključna, reagovao je, ali nije znao kako će se sve završiti.

- Stres je bio ogroman, ja 48 sati nisam spavao, nisam jeo i pio. Sve sam radio instiktivno, ja sam drugi dan dobio poruku jednog od predstavnika engleskih klubova koji mi je rekao sutra ćemo mi i još jedan klub izaći iz projekta, ali ko ti je savetovao, ubio si nas. Onda su rekli da ih je pobedila moćna mašina UEFA. Ma, koja moćna mašina, trojica smo bili u sobi i ja sam bez pripreme otišao na pres konferenciju. Mislim da su novinari i ljudi videli da sam iskren i to je pobedilo.

Takav pristup je bio iskra koja je zapalila fudbalsku javnost, navijače, političare i zvaničnike koji imaju uticaj.

- Ako je nešto bolesno. Onda je... Onda su bolesni oni koji zarađuju 100, a troše 200 svake godine. I onda se čude zašto imaju gubitke, zašto su blizu bankrota. Fudbalski funkcioneri moraju da budu odgovorniji, jer imaš neke klubove koji u cilju uspeha odmah, ili nesposobnosti prave gubitke i na kraju im je kriv fudbal, sistem fudbala... Krivo im je da Dinamo, Hajduk, Olimpija, Crvena zvezda, Partizan, Sarajevo i drugi mogu da igraju u Evropi.

foto: Jonathan Moscrop / PA Images / Profimedia

Posebno je Čeferin naglasio kako ga je razočarao postupak bivšeg predsednika Juventusa i velikog prijatelja Andrea Anjelija, kako je ispao naivan, ali kako je i to bolje, nego biti pokvaren.

- Anjeli je sedam dana pre toga bio kod mene kući i razgovarali smo o promeni Lige šampiona. Ovo što smo napravili i on se složio. U subotu me zvao predsednik španske lige Tebas i rekao je mislim da će danas to napraviti i Anjeli je s njima. Prvo sam rekao da je nemoguće, ne može biti, par dana pre bio je kod mene. Onda sam video da je izdaja, zvao sam ga, nije se javljao i na kraju je isključio telefon. To je u prvom trenutku šok. Za mene to sad nije više neka trauma i za mene on više ne postoji kao čovek. Mom prijatelju je rekao da ja ne razumem da je jedno posao, a drugo moral, što je čudno za nas normalne ljude, ali za njih je očito okej.

Osvrnuo se Slovenac na svoju prvu kandidaturu kao i to da je jedini kandidat za novi mandat.

- Istina je da su skandinavske zemlje i Italija prvi došli da me podrže. Prognoze mojih prijatelja iz Slovenije su bile da mogu dobiti pet glasova najviše. Da nemam šanse, čak su i mediji pisali da ne mogu doći ni blizu, a na kraju sam dobio 72 odsto svih glasova. Što je bio dobar uspeh za prvi put. Sada sam odlučio da ću se još jednom kandidovati, a za posle ne znam, jer mi je život doneo toliko dobrih stvari, da nema smisla biti sada nervozan i spremati neke planove u današnje vrijeme. Voleo bih da me pamte kao poštenog čoveka koji je nešto dobro napravio.

foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Aleksander Čeferin je veliki prijatelj i Ambasador Sportskih igara mladih, najveće amaterske sportske manifestacije u Evropi.

- Mladima bih poručio da moraju verovati u sebe, moraju biti pošteni i moraju znati, da ako nešto stvarno žele, da svaku stvar mogu postići. Veoma bitna stvar je da ujutro kada ustaneš, možeš sebe da pogledaš u ogledalo - završio je Aleksandar Čeferin.

Kurir sport