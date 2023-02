BIVŠI FUDBALER INTERA SLUČAJNO SAZNAO DA MU JE ŽENA NA "ONLY FANSU"! Pitao se od čega zarađuje toliki novac, a onda ŠOK (FOTO)

Bivši fudbaler Intera i Milana, Rumun Kristian Daminuta, sasvim slučajno je saznao da mu supruga objavljuje provokativne fotografije na popularnoj stranici za odrasle.

Daminuta je nekada važio za jednog od najvećih talenata rumunskog fudbala. Još kao tinejdžer 2008. godine prešao je u omladinsku školu Intera, ali nije uspeo da se izbori za mesto u prvom timu. Do isteka ugovora bio je na brojnim pozajmicama, a onda je 2010. završio u gradskom rivalu Milanu.

Nažalost, lepe žene i noćni provodi u to vreme bili su mu bitniji od fudbala, pa se nije naigrao ni u dresu Rosonera. Ponovo je išao na pozajmice i na kraju vratio u Rumuniju.

Završio je karijeru u 31. godini pošto nije uspeo da pronađe angažman. Oprostio se od profesionalne karijere i sada namerava da se posveti trenerskom poslu.

Ruže mu nisu cvetale ni u privatnom životu, koji su obeležili brojni skandali. Dva puta se razvodio, a onda se po treći put oženio sa provokativnom Madalinom, devojkom sa kojom ima dvoje dece.

I taman kada se smirio i posvetio porodičnom životu, supruga mu je priredila pravi šok. Potpuno slučajno saznao je da ona objavljuje svoje golišave fotografije na popularnoj stranici "Only Fans". Naleteo je na internetu na jednu njenu fotografiju i ostao zatečen.

Primetio je da njegova supruga u poslednje vreme zarađuje ogroman novac, ali nije ni slutio kako, pošto je vešto krila pravu istinu.

Ipak, njegova reakcija bila je veoma pozitivna.

"Suprug je reagovao super kada je saznao. Bilo mi je neprijatno da mu kažem kako zarađujem novac, krila sam to od njega, ali na kraju je saznao", rekla je za rumunske medije Madalina.

"On je otvorenog uma i nema nikakav problem s tim. Pričali smo o tome kada je saznao i srećna sam što me razme. Ne smeta mu i podržava me. Nije ljubomoran kao što su pričali jer za to nema nikakav razlog. Pomaže mi ponekad oko fotografija i znam da će mi uvek biti podrška", dodala je supruga fudbalera.

Kurir sport