PETRIĆ PRED ŠERIF: Šerif neugodan protivnik, ako pobedimo dobićemo sigurnost

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić rekao je da očekuje zahtevan meč protiv Šerifa, kao i da bi pobeda u revanšu pružila dosta sigurnosti igračima.

"Sad igramo utakmicu koja će biti izuzetno zahtevna. Ekipa Šerifa se pokazala kao neugodan protivnik, dosta su brzi i jaki, tako da ćemo morati da odgovorimo i uradimo dosta domaćeg. Ako sutra pobedimo i prođemo u sledeći krug, imaćemo jednu sigurnost, mislim da dosta ljudi gledaju ovo kao neko rešavanje problema, ja to tako ne gledam", rekao je Petrić na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana dočekaće u četvrtak ekipu moldavskog Šerifa, u revanš meču šesnaestine finala Lige konferencija.

Partizan je u prvom meču u Kišinjevu slavio rezultatom 1:0.

Petrić je istakao da od igrača traži da pruže maksimum.

"Ono što tražim od igrača je da se koncentrišu na svoj posao i da pruže maksimum i da budu zadovoljni posle utakmice", rekao je on.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Trener Partizana dodao je da igrači polako ulaze u formu nakon zimske pauze i ocenio da ih prethodni meč protiv Spartaka u Subotici (2:1) nije "potrošio".

Sutrašnji meč zbog povrede neće igrati Patrik Andrade, koji će van terena biti nekoliko nedelja, dok su Bibras Natho i Ljubomir Fejsa imali temperaturu, ali se njihov nastup protiv Šerifa očekuje.

Petrić je dodao da protivnička ekipa dosta utiče na postavku igre.

"Mi imamo jedan rezultat gde možemo da se opredelimo da li ćemo stajati nisko, u sredini ili visoko, što nije slučaj sa Šerifom, oni će morati da rizikuju. Ono što moramo je da budemo pametni i koncentrisani tokom cele utakmice", istakao je on.

Posle dugog niza utakmica bez pogotka u poslednja dva meča u strelce se upisao napadač PartizanaRikardo Gomeš.

"Rikardo je igrač koji je na pripremama radio kao i svi drugi maksimalno profesionalno i to posle dođe", rekao je Petrić i istakao da nije vršio pritisak na njega.

Trener crno-belih dodao je da ekipa nije imala nikakve probleme u Moldaviji.

"Sve uslove smo imali. Možda nam je bilo lakše jer smo igrali bez publike, mi smo na to navikli, prošle sezone smo imali nekoliko takvih mečeva", dodao je on.

Petrić se osvrnuo i na novi termin 169. "večitog" derbija, koji će se odlukom Zajednice Super lige Srbije igrati u petak, 3. marta u 19.00 na stadionu "Rajko Mitić".

"Generalno bi trebalo da bude neko ko to odluči, nema šta tu da se pitaju Zvezda ili Partizan", rekao je on.

Petrić je na pitanje o kandidatima za predsednika Fudbalskog saveza Srbije, rekao da i Dragan Džajić i Nemanja Vidić (najavio kandidaturu) zaslužuju da dođu na čelo te organizacije.

foto: www.partizan.rs

"Nadam se da će to sve proći normalno, a moj savet je da se Dragan Džajić i Nemanja Vidić udruže i vode zajedno Fudbalski savez, to bi bio odličan potez", dodao je on.

Trener Partizana rekao je da bi voleo da u četvrtak pobede ostvare i fudbaleri i košarkaši, koji od 21.00 igraju protiv Fenerbahčea u Evroligi.

Odbrambeni igrač Partizana Aleksandar Filipović rekao je da su fudbaleri svesni težine utakmice.

"Naša prednost je što igramo na domaćem terenu i što imamo taj pozitivan rezultat iz prve utakmice, tako da sve je u našim rukama i sve od nas zavisi", rekao je Filipović.

Revanš utakmica između Partizana i Šerifa igra se u četvrtak od 18.45.

Kurir sport