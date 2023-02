NEMAMO PRAVO DA PRETIMO ZVEZDI, TABELA SVE GOVORI: Igor Duljaj surovo iskren pred derbi! Nećemo biti VOJSKA, ali će se znati RED!

Igor Duljaj promovisan je u novog trenera Partizana. Trećeg po redu ove sezone, posle Ilije Stolice i Gordana Petrića.

Igor Duljaj (43) odan je vojnik Partizana. Čovek koji je prošao omladinsku školu crno-belih, a potom sedam sezona igrao za prvi tim, osvajao trofeje i ušao u Ligu šampiona 2003. godine, posle neverovatne utakmice i penal završnice protiv Njukasla.

Sada Igora Duljaja čeka nimalo lak posao. Preuzeo je ekipu na minus 13 bodova u odnosu na Crvenu zvezdu, a vatreno krštenje imaće na večitom derbiju u petak, na stadionu "Rajko Mitić" od 19.00 časova. Danas je odradio prvi trening kao šef struke, a potom se obratio javnosti preko klupske TV.

- Moramo da budemo iskreni. Ne može mnogo toga da se uradi. Bilo bi neodgovorno da bilo šta obećavam. Još se nisam video sa ekipom, mada sam po povratku iz Ukrajine imao priliku da vidim kako se igrači ponašaju, koji je to profil fudbalera... Većinu njih poznajem. Nekada šok terapija deluje, nekada ne - rekao je Igor Duljaj na promociji i nastavio:

- Ne tražim alibi, ali stanje na tabeli pokazuje da je Crvene zvezda lider i da nema pravo niko da joj preti. Idemo iz dana u dan i iz utakmice u utakmicu. Jedino što mogu da obećam je da ću pružiti sve od sebe da budemo što bolji. Uvek trEba biti pozitivan, ali ne treba bežati od odgovornosti. Šta je tu je. Nisam očekivao da će se sve dogoditi ovim tokom. U bliskoj prošlosti je postojala mogućnost da preuzmem prvi tim Partizana. Tada je razum rekao ne, ali je ovaj put srce preovladalo i reklo da.

Otkrio je Duljaj kako je prihvatio da postane trener Partizana.

- Tog dana sam otišao do Topole, posetio porodicu, a odatle sam direktno posle utakmice krenuo ka stadionu. Razočaran sam pošao da sa kumom popijem kafu na miru i tada je usledio poziv od sportskog direktora. Pitao me je me gde sam i kada mogu da dođem. Samo sam popio kafu, seo u automobil i došao na stadion.

Trenerski dolazak u Humsku, Duljaj je uporedio sa svojim igračkim, pre više od dve decenije.

- Imam isti osećaj kao 1990. godine. Gostovao je tada Partizan u Topoli, a ja sam u prijateljskoj utakmici igrao za domaći tim kojem je falio jedan igrač. Pitali su gosti tada - čiji je ovaj mali, i dobili odgovor - pekarov. Usledila je replika: Gde je pekar? Nađite ga? U razgovoru sa mojim ocem predstavnici crno-belih samo su mu kazali: U utorak je trening u devet, na stadionu Partizana. Proživeo sam sada sličan osećaj onom koji sam tada iskusio. Postoji velika, pozitivna trema. Veliki grad, veliki klub... Srce počinje da udara jače i brže.

Kada je zvanično pristao da preuzme Partizan, Igor Duljaj je prvi razgovor obavio sa Gordanom Petrićem, do juče šefom struke prvog tima.

- U godini kada smo ušli kao mladi igrači u prvi tim sećam se da smo bili na trećoj poziciji. Nismo bili ugroženi što se tiče plasmana, a politika kluba je bila takva da je to trenutak kada ne može ništa da se izgubi i šansa je ukazana mladim igračima. Bilo bi idealno da sada dobijemo i rezultat i mladog igrača. Savetovao sam se sa iskusnijim kolegama o tome kada je trenutak da pružim šansu nekom od mladih igrača dobio odgovor da kad god to učinio neću pogrešiti. Potrebno je biti obazriv, želim da pružim šansu mladim igračima, ali oni moraju da stasavaju uz iskusnije. Kada su u pitanju disciplina i pravila ponašanja vladaće pravila koja vladaju i kod kuće. Ne očekujem da budemo vojska, ali će morati da se poštuje kućno vaspitanje. Neophodno je da se znaju red i disciplina jer je disciplina baza svega što se radi u životu.

Partizan će ukoliko zadrži drugo mesto u Superligi imati šansu da se kroz kvalifikacije domogne Lige šampiona.

- Iskreno, u ovom trenutku ne razmišljam o Ligi šammpiona, to može da bude tako daleko, a ipak je veoma blizu. tek nas očekuje prvi trening i gledam dan za danom, utakmicu za utakmicom - zaključio je Igor Duljaj.

