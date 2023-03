MILOŠ MILOJEVIĆ PRED 169. VEČITI DERBI: Ne treba potceniti Partizan jer imaju tradiciju, inat i ponos

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Partizan u 24. kolu Superlige Srbije a ovaj meč zakazan je za petak 3. mart od 19 časova.

Trener crveno-belih Miloš Milojević očekuje pre svega dobro izdanje svojih momaka u 169. večitom derbiju.

"Očekivanja su da nastavimo trend dobrih igara i rezultata. Poštujemo našeg najvećeg rivala, nikada ih ne treba potceniti jer imaju tradiciju, inat i ponos. Mi verujemo u ono što radimo, imamo publiku i teren na našoj strani, pa ne mogu da prihvatim da će biti motivisaniji u ovoj situaciji. Ne mislim da se sada rešava prvenstvo, ima još bodova i moramo da igramo do kraja. Obaveza je da opravdano očekivanja i idemo iz utakmice u utakmicu", na početku je rekao Milojević.

"Jesmo favorit, ali se malo to previše potencira zbog prethodnih utakmica. To se u fudbalu ne podrazumeva, morate da izađete kao pobednik. Imamo par zdravstvenih problema, malo problema sa virusima i to su znaci pitanja. Imam veliku grupu igrača, ko bude tu taj je najbolji za sutra i mora da dogovori zahtevima", zaključio je trener Zvezde.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Ne bih rekao da mi je olakšana priprema utakmica jer je Partizan promenio trenera, ekipa uvek odgovori na to, zbije redove nakon šok terapije. Novi trener uvek donese nove stvari i to nam ne odgovara. Mi ne spremamo utakmicu na osnovu bodovne razlike, gledamo da podignemo naše igre. Iz dobrog performansa treba da izađe rezultat", kaže šef struke crveno-belih.

(Kurir sport)