PARTIZAN - KOLUBARA 1:0

TOK MEČA

1. POLUVREME

16. minut - Menig je dobro šutirao, ali lopta odlazi pored stative gola Kolubare.

11. minut - Prvi opasan napad Kolubare, od svega korner. Izveli su gosti dva kornera u nizu, ali nisu opasnije ugrozili gol Popovića.

7. minut - GOOOL! Partizan je poveo golom Natha iz penala. Njegov 11. gol u sezoni.

6. minut - Penal za Partizan. Menig je ušao u šesnaesterac sa leve strane, pokušao da centrira, ali je Radovanović rukom zaustavio šut. Sudija Srećković je dosudio penal, ali se konsultuje sa VAR sobom. Definitivno penal.

3. minut - Prva akcija Partizana, Natho je izveo slobodan udarac, lopta se odbila do Meniga koji je šutirao, ali Stanivuković brani.

1. minut - Partizan u prvom poluvremenu napada ka severnoj strani.

Crno-beli su u krizi, ispadanje iz Evrope, poraz u večitom derbiju, remi sa Radničkim

Partizan bez suspendovanih Markovića, Baždara i Rikarda na ovom meču.

PARTIZAN - KOLUBARA Stadiona Partizana Sudija: Marko Srećković Partizan (4-2-3-1): Popović - Živković, Ilić, Vujačić, Urošević - Kolorado, Traore - Dijabate, Natho, Menig - Pavlović. Kolubara (3-5-2): Stanivuković - Radovanović, Milićević, Bakić, Koćović - Vanja Ilić, Simović, Zubairu, Ćosić - Bagarić, Đuranović. Rezerve Partizana: Stevanović, Fejsa, Filipović, Jevremović, Jović, Mirčetić, Pantić, Petković, Saničanin, Šehović i Stjepanović. Rzerve Kolubare: Popović, Ćorković, Gajić, Veljko Ilić, Mrkić, Nikolić, Molis Donald, Radosavljević, Sadiković, Vukušić.

Beogradski Partizan u okviru 25. kola Super lige Srbije na svom stadionu dočekuje goste iz Lazarevca, ekipu Kolubare.

Meč se igra sa početkom u 18:30 časova.

Crno-beli su se oprostili od trke za šampionskom titulom, ali im predstoji grčevita borba za drugo mesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Partizan trenutno deli drugo mesto sa ekipom ČUkaričkog, sa po 50 bodova, dok je TSC na 49 bodova.

Šef stručnog štaba crno-belih Igor Duljaj osvrnuo se prvo na dobre i loše utiske vezane za igru tima u večitom derbiju, a potom pozvao navijače da podrže njega i ekipu:

"Što se tiče večitog derbija, pozitivna stvar je drugo poluvreme gde je tim fizički dominirao. Imali smo dosta šansi, što je izuzetno važno protiv protivnika kao što je Crvena zvezda. Negativna stvar je što smo ušli dosta stegnuto u utakmicu, brzo smo gubili loptu, što je Zvezda uspela da iskoristi na početku utakmice. Utisci su se slegli, to je završena priča i svaka sledeća utakmica je za nas najvažnija. Svaki igrač mi je potreban, ozbiljno računam na sve, samo na taj način možemo da idemo napred. Analizira se svaki protivnik, ali mnogo mi je važnije kako ćemo mi ući u tu utakmicu. Sada se bavim samo svojom ekipom, to mi je mnogo važno. Pozivam na mobilizaciju navijača, da nas bude što više na stadionu, jer to meni mnogo znači, a značiće i ekipi."

Kolubara je u dobrom ritmu i ima šansu za gornji deo tabele.

Šef stručnog štaba gostujuće tima Veroljub Dukanac ističe da nema predaje bez borbe i da će njegovi igrači pokušati da iskoriste svaku grešku rivala:

"Idemo u goste jednom našem velikom klubu u goste, gde imamo pravo da težimo našim snovima. Šansu će dobiti neki mladi igrači, da pokažu koliko vrede u Beogradu, pred navijačima Partizana. Tamo su se nedavno desile promene, došao je novi šef stručnog štaba Igor Duljaj koji će sigurno svoju energiju i iskustvo sticano tokom godina u inostranstvu probati da iskoristi, kako bi Partizan napravio dobar rezultat. Međutim, mi tamo idemo bez bele zastave, jer je moja ekipa u dobrom raspoloženju. U prethodne dve utakmice smo bili dobri, falilo je malo da napravimo pozitivan rezultat. Daćemo sve od sebe da uđemo dobro u ovu utakmicu i da sve što nam crno-beli omoguće da iskoristimo, da to i iskoristimo."

