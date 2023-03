UKRALI SU NAM "NAMEŠTENU TITULU"! Grof Božović se prisetio 2017: Poslali su nam "specijalca" Grujića, koji je izmasakrirao Zvezdu!

Miodrag Božović kao trener utabao je stazu svojim naslednicima u Crvenoj zvezdi.

foto: Zorana Jevtić

Em što je ozbiljno i studiozno radio svoj posao, em je prvi stručnjak koji je na Marakanu počeo da dovodi kvalitetne strance. Lično je na reč doveo Uga Vijeru, Mičela Donalada i Damijana Le Taleka.

Miodrag Božović se u ispovesti za Kurir prisetio sezone 2017. kada je napustio Crvenu zvezdu, posle izgubljenog derbija od Partizana (1:3) na Marakani.

- Partizan je medijski vrlo jak! Ranije je bio jak i igrački. U tom segmentu, posebno u periodu kada sam ja bio trener uspeli su da u javnosti i preko medija izmisle priču da je Zvezda namestila titulu. A, sad pogledajte paradoks, da su oni te sezone uzeli duplu krunu. Pazi, Zvezda namestila titulu, a Partizan osvojio prvenstvo i Kup. Pa, ko je debil? Gde je? Ko je uzeo? Sve je to jasno - u dahu je govorio Božović i nastavio:

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Pumpaju preko društvenih mreža, preko svojih ljudi u medijima. Znamo ko ih vodi. Vučela (Milorad Vučelić op.a.) je uvek bio spin majstor i mag za te stvari! I dan danas. I nažalost, ima zvezdaša koji to prihvataju. Zašto sada nije namešteno? Ni tada, kao ni sada ništa nije bilo namešteno. Bio je nekih drugih stvari koje su bile nameštene. Nažalost, moja sezona je otišla u nepovrat i ja sam ostao jedini trener koji nije uspeo da osvoji nameštenu titulu. To me mnogo boli.

Miodrag Božović ne krivi samo Partizan i medije, već i sebe.

- Pravi zvezdaši, ima ih dosta, oni znaju šta je bilo. Bilo je tu i mnogo mojih grešaka, nije mi bilo lako. Javnost je tu bitna, članak za člankom i eto... Mediji od tebe mogu napraviti sveca ili đavola! I teško je boriti se. Neke stvari nisu za priču. Nažalost sada nije vreme da se priča šta se sve radi. Jednog dana i ja ću ispričati o tim nameštenim utakmicama. Bio sam trener Borca iz Čačka četiri godine, mogu i ja ponešto da kažem. Zvezdu sam vodio dve godine.

foto: Saša Pavlić

Posebno se osvrnuo na derbi sa Partizanom i suđenje Danila Grujića.

- Ja sam mislio da će sezona sa Zvezdom biti spasena osvajanjem kupa. Stvarno nisam mogao više. Nije nama ključna utakmica bio Voždovac. Kada smo izgubili od Partizana na Marakani rezultatom 3:1 sudio je Grujić. I sudio je 100 odsto za Partizan. Došao je da masakrira Zvezdu. Oprostio je Partizanu crveni karton, na snimku se vidi kako Leonardo namerno udara Frimponga u lice. On je bio specijalac na toj utakmici. Koliko znam danas radi u Partizanu. Zamisli to. Kako je dobio posao? Bilo je tu još utakmica, ali ja nemam dokaze, da imam - zapitao se Miodrag Božović.

Kurir sport/A. Radonić