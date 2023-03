BAHANALIJE SA RUSKINJAMA NA JAHTI MU UNIŠTILE KARIJERU: Više sam potrošio na ŽENE nego na KOKAIN, a vukao sam po 10 GRAMA dnevno!

Igrao je u Seriji A, delio svlačionicu sa najvećim zvezdama svetskog fudbala, a danas jedva sastavlja kraj s krajem.

Bivši italijanski fudbaler Fabio Mačelari ima neverovatnu životnu priču.

Bio je veliki talenat italijanskog fudbala, igrao je za Leće, Kaljari, Inter, Bolonju. Zaradio ogroman novac u karijeri, a onda je sve izgubio, pa je morao da radi kao konobar, pekar, šumar, zidar da bi preživeo.

Kada je davne 2000. godine za sedam miliona evra stigao u Inter, gde mu je saigrač bio veliki Brazilac Ronaldo, Mačelari nije mogao ni da sanja da će jednog dana raditi najteže moguće poslove kako bi zaradio za život.

Nažalost, Italijan se pridružio mnogim kolegama koji su preko noći postali bogati, pa se okrenuli porocima i tako upropastili sebi život i karijeru.

"Na osam utakmica sam imao sedam asistencija. Osećao sam se najjače od svih na levoj strani, drobio sam rivale. Onda sam se povredio je došlo je do opuštanja. Oporavak je trajao četiri i po meseca, pa sam imao dosta slobodnog vremena. Tada sam probao kokain" otkriva Italijan i dodaje:

"Imate sve, žene na primer... Ali to nije dovoljno. U trening kampu su znale da mi bacaju papirić sa brojem ili na semaforu, stanici. Prvi put sam probao kokain kada sam bio kod kuće u Bolonji. To postaje jače od tebe, tako to ide kad si bahat. Neke stvari treba ostaviti, ne ne treba ih ni uzimati, čak ni ako se osećate kao Supermen".

Droga ga je odvukla u neki drugi svet. Izolovao se potpuno i na kraju ostao sam.

"Postoji paralelni svet povezan sa kokainom. Ta normalnost više nije bila dovoljna. Mislim da sam bio i zavistan od s*ksa. Pojavljivale su se žene sa naslovnica, koje ne viđate u normalnom životu. Činjenica da kažeš 'ostani ovde sa mnom, ja te plaćam jer mogu to da priuštim', je nešto što ti se posle obije o glavu".

Mačelari je jednom prilikom bio toliko drogiran da je bio ubeđen da će umreti.

"U svojim najmračnijim danima, organizovao bih se i išao kod tih žena. Više sam potrošio na žene nego na kokain. 'Ti lepotice, nikada ne bi bila sa mnom, ali mogu da te kupim'. To je bilo pogrešno razmišljanje. Uzimao sam deset grama dnevno, jednom sam se uplašio. Nakon pet dana bez spavanja našao sam se u đakuziju. Uvukao sam se u krevet i nisam bio siguran da li ću se sutradan probuditi. Kada sam ustao pobegao sam u planine i započeo proces detoksikacije" otkrio je bivši fudbaler.

Dok je bio fudbaler živeo je na visokoj nozi. Noćni provodi, lažna prijateljstva, poroci, ogromni troškovi.. I sve mu se obilo o glavu...

Jednom prilikom Mačelari je ispričao i kako je zbog jednog svog ispada upropastio svoju karijeru u Bolonji.

"U Bolonji sam zbog operacije dugo pauzirao, a kada sam se vratio na teren otišao sam u Porto Servo i iznajmio jahtu. Tamo su mi se pridružile dve Ruskinje, bila je luda zabava,... Kada su u Bolonji saznali za to, raskinuli su ugovor sa mnom", rekao je Mačelari.

Mačelari je svojevremeno vlasniku Kaljarija priznao da redovno uzima kokain dok igra za njegov klub. Postao je zavisnik, ogroman novac trošio je na drogu a karijera se polako gasila.

Klubovi iz Serije A su ga se rešili 2005. godine. Onda se desetak godina razvlačio po niželigašima, a 2015. je odlučio da se oprosti od fudbala.

"Nije bilo lako vratiti se normalnom životu pogotovo kada si navikao da trošiš mnogo. Shvatiš da moraš sve ponovo ili ćeš umreti", rekao je jednom prilikom Italijan.