ŠPANIJA SA NEKOLIKO POVRATNIKA KREĆE U KVALIFIKACIJE ZA EP: Luis De La Fuente saopštio spisak za Norvešku i Škotsku

Novi selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis De La Fuente saopštio je spisak igrača za prve mečeve kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024, i na njemu se nalaze nekoliko veterana koji se posle duže vremena vraćaju u nacionalni tim.

Na spisku De La Fuente se nalazi samo 11 igrača koje je Luis Enrike poveo na prošlogodišnje Svetsko prvenstvo u Kataru, na kom je je Španija posle penala emininisana od Maroka u osmini finala.

Na spisku se ponovo našao Jago Aspas, 35-godišnji napadač Selete koji 18. i poslednji nastup za Španiju imao 2019. godine. Defanzivac Real Madrida Naćo Fernandes (33) našao se na spisku prvi put od 2018. godine.

Golman Čelsija Kepa zameniće među stativama povređenog čuvara mreže Atletik Bilbaa Unai Simona, stratera na Svetskom prvenstvu.

Španija dočekuje Norvešku u Malagi 25. marta, a tri dana kasnije igra sa Škotskom u Glazgovu u prvim mečevima kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. u Nemačkoj.

Španija, pored Norveške i Škotske, u Grupi A će igrati i sa Gruzijom i Kiprom.

Dani Sabalos, Injago Martines i Mikel Merino su se takođe našli na spisku, nakon što su propustili Svetsko prvenstvo.

De La Fuente (61) bivši levi bek Sevilje i Atletik Bilbaa, pomogao je selekciji Španije do 19 godina da osvoji Evropsko prvenstvo 2,15. godine, a reprezentaciji do 21 godine da to isto učini 2019. Sa Olimpijskim timom Šoanije osvojio je srebrnu medalju na Igrama u Tokiju 2021.

