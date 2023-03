SVI SMO OVDE NA ISTOM ZADATKU, KORAK PO KORAK! Džajić se osvrnuo na Katar, pa Orlovima dao MNOGO jak savet - ovo treba da zapamte!

Srbija je ponovo na okupu, na novom početku, ovoga puta u kvalifikacijama za Prvenstvo Evrope na koje čekamo 24 godine.

Orlovi su odradili prvi trening, a o dobroj atmosferi koja je prisutna sada kada je to najvažnije, govori i slika pre treninga.

U Sportski centar Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi stigli su predsednik Dragan Džajić, potpredsednik Branislav Nedimović, generalni sekretar Jovan Šurbatović i Nenad Bjeković.

foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Dočekali su ih selektor Dragan Stojković i direktor A tima Stevan Stojanović. Prijatan razgovor, a zatim i odlazak na trening.

Novi čelni ljudi Fudbalskog saveza, Dragan Džajić i Branislav Nedimović, pozdravili su sve igrače, poželeli im da budu uspešni i ponovo obraduju naciju kao u prethodnim kvalifikacijama za Prvenstvo sveta…

foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

-Želim sve da vas pozdravim i da vam poželim sreću na početku jednog novog ciklusa za koji svi očekujemo da se završi na pozitivan način, odnosno da izborite plasman na Evropsko prvenstvo. Znate i sami da raspoloženje javnosti zavisi od rezultata reprezentacije i videli ste kakvu je euforiju izazvao direktan odlazak na Mundijal. Možda su pred Katar očekivanja bila prevelika, ali morate što pre da zaboravite šta je bilo i da se okrenete novim izazovima. Većinu vas poznajem lično, neke sam gledao na televiziji, znam da su vam mogućnosti ogromne i da posedujete veliki potencijal. Ako bih mogao da vam dam neki savet, neka to bude poruka da razmišljate isključivo o kvalifikacijama i o tome da izborite plasman na završni turnir, a tek posle toga možemo da pričamo o nekom konkretnom rezultatu u Nemačkoj. Svi smo ovde na istom zadatku, kada bude dobro zajedno ćemo da se radujemo, ako bude loše zajedno ćemo da tugujemo. Ali nema razloga da razmišljamo negativno, ubeđen sam da ste najkvalitetnija reprezentacija u regionu i da ćete to još jednom dokazati i na terenu. Korak po korak. Niko od nas nema čarobni štapić, ali uz dobru atmosferu u ekipi i uz pristup koji ste i do sada imali prema reprezentativnim obavezama, mislim da nema razloga za brigu – rekao je predsednik Džajić i prepustio reč selektoru Draganu Stojkoviću.

