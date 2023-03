ALBANSKI PROVOKATOR STIŽE U SRBIJU: Granit Džaka progovorio o Švajcarskoj, svom poreklu i čija je "njegova krv"

Fudbalska reprezentacija Švajcarske će za vikend gostovati u Novom Sadu, kada će odigrati meč protiv Belorusije.

Tada će na teren "Karađorđa" istrčati i Granit Džaka, koji je opet u centru medijske pažnje.

foto: Epa / Georgi Licovski

Fudbalska reprezentacija Švajcarske dobila je dokumentarni film od šest epizoda pod nazivom "The Pressure Game", a u četvrtoj epizodi jedan od sagovnika bio je i "albanski provokator".

- Ponosan sam što igram za Švajcarsku, ali moje poreklo i moj krv je tzv. Kosovo. Ne razumem zašto se o meni pišu samo negativne stvari - između ostalog je rekao Džaka u filmu posvećenom učešću na SP u Kataru.

Podsetimo, Džaka se u Kataru istakao onim što najbolje ume, a to je provokacija. On je napravio skandal kada je dresom svog saigrača Jašarija zapravo želeo da "provocira" srpske fudbalere jer je to prezime i ozloglašenog vođe OVK.

Meč između Švajcarske i Belorusije igra se u subotu od 18 časova na "Karađorđu" bez navijača.

(Kurir sport)