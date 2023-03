KO STE VI DA PRETITE, NAPADATE, IZVRĆETE UŠI NEKOM: Rasim Ljajić OGORČEN dešavanjima u Novom Pazaru!

Novi Pazar potresa prava fudbalska bura, zbog nazovi pristalica ovog kluba koji su napravili pravi skandal

Naime zbog fizičkog nasrtaja huligana na kapitena ekipe i golmana Filipa Kljajića, osim njega samog, klub su napustili i počasni predsednik i alfa i omega kluba Rasim Ljajić i tek pridošli trener Feđa Dudić.

O svemu tome potpuno rezigniran pričao je dan kasnije Rasim Ljajić.

"Prva greška napravljena je nakon završetka utakmice sa Kolubarom koju smo izgubili sa 1:0, kada su navijači pozvali igrače da dođu kod njih, bukvalno na raport, što je samo po sebi neprihvatljivo, degutantno i na kraju krajeva štetno po klub" rekao je Ljajić za portal "N1".

Ogorčen je napadom na golmana Kljajića

"Onda se dogodio ovaj sramni incident, odnosno napad na kapitena Kljajića. Čovek koji je bio ne samo stub stabilnosti na terenu, čovek koji je bio apsulutni autoritet, čovek koji je postao kapiten tako što smo rekli sami birate kapitena, tajnim glasanjem je izabran da bude on kapiten, jer su ga igrači doživljavali kao neospornog autoriteta. I vi da napadnete tog igrača" objasnio je Ljajić.

Smatra da je sastanak sa navijačima bio greška

"Prvo nema nikakvog sastanka. Čemu sastanak? Ko koga da miri? Dakle, ako hoćete da dođete da gledate utakmicu, dođite, možete da aplaudirate, možete da zviždite, možete da negodujete, sve dok je to u granicama sportskog ferpleja vi imate pravo vašu emociju da pokazujete. Da vi nekog psujete, napadate, izvlačite uši, pretite nekom, pa ko ste vi da to radite. Ko je vama dao za pravo?", pita Ljajić.

Generalnom sekretaru zamera i što je sastanak organizovao u kafiću, a ne u klubu.

"Prema tome, ja stvarno nisam mogao ništa drugo od srama da uradim, nego da se distanciram od toga, dignem ruke od pazarskog fudbala i ne znam šta će dalje oni da rade" naglasio je Ljajić.

Smatra da napad na kapitena Kljajića etnički motivisan.

"Ne, nema apsoultno nikakve veze! Takođe smena trenera (Aleksandra) Stankovića nema nikakve veze sa tim. Bio bih nepravedan kada bih njima stavio na teret i to. Bilo je jedno opšte nezadovoljstvo, ceo stadion je skandirao da trener treba da ode ".

Ljajić smatra da država mora da reaguje

"Svako treba da radi svoj posao. Klub ne treba da ima nikakvu komunikaciju sa navijačima, osim potrebne komunikacije za obezbeđivanje rekvizita za korektno navijanje (…) ali sad da vi dobijate u navijačima partnera koji će sa vama da odlučuje o nečemu, da raspravlja da li igrači dobro igraju ili loše igraju - to je zemljoradnička zadruga, to nije fudbalski klub. Onog trenutka kada vi dođete na taj nivo, to nema više nikakve veze sa fudbalom", zaključuje Ljajić.

