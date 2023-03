DVA PUTA POKUŠAO DA SE UBIJE, ALKOHOL GA UNIŠTIO Ferguson mu nudio bogatstvo da zavši karijeru: PLATIĆU TI, SAMO IDI IZ JUNAJTEDA!

Irac Pol Mekgrat osamdesetih godina bio je standardan defanzivac Mančester junajteda, međutim, dolaskom legendarnog Aleksa Fergusona stvari u klubu su se drastično promenile jer legendarni Škot nije mogao da trpi njegove ispade van terena.

Mekgrat je bio sjajan fudbaler, ali zbog problema sa alkoholom i kockom njegova karijera krenula krenula je silaznom putanjom. Njegovu gadnu narav legendarni Ferguson nije mogao da toleriše, pa je odlučio da ga se reši.

Irac je otkrio da mu je slavni Škot nudio ogroman novac da ode iz kluba.

"Zvao me je u svoju sobu i rekao mi da želi da prestanem da igram fudbal. Reako mi je da želi da prestanem da pijem i kockam se i da je spraman da mi plati 100.000 funti da završim karijeru i vratim se u Irsku. Razmišljao sam ozbiljno da prihvatim ponudu, u to vreme to je bio ogroman novac. Razgovarao sam sa saigračima i na kraju odlučio da ostanem da igram", otkrio je 35 godina kasnije Ferguson.

Irac je ubrzo otišao u Aston Vilu gde je proveo narednih sedam sezona.

"Fergusonov postupak nije bio šok, jer smo se tada čudno ponašali. Malo smo se zabavljali, ali smo i preterivali, pa je želeo da odem iz kluba", priznao je Pol.

Pokušao da se ubije

Kontroverzni defanzivac dva puta je sebi pokušao da oduzme život. U sezoni 1989/90. prerezao je sebi vene. Oporavio se i vratio na teren i igrao sa zavojima koji su prekrivali njegove rane.

Drugi put je popio čašu punu sredstva za čišćenje. Ubrzo je shvatio da je pogrešio, pa je popio ogromnu količinu vode pre nego što je otišao u bolnicu. Lekari su bili u čudu jer su njegovi unutrašnji organi nisu imali ozbiljnija oštećenja.

"Nisam bio sjajan van terena, jer me nisu učili kako da se socijalizujem, komuniciram s ljudim i slične stvari", iskren je Pol.

Kurir sport