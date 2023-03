OVO NIJE FUDBAL - OVO JE SMEĆE! Kapiten Španije posle neviđene BLAMAŽE brutalno isprozivao Škote: KRADU, PROVOCIRAJU, PADAJU...

Reprezentacija Škotske napravila je najveću senzaciju u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, pošto je na svom terenu rezultatom 2:0 savladala favorizovanu Španiju.

Poraz od Škota teško je pao fudbalerima "Crvene furije", posebno kapitenu Rodriju, koji je nakon meča žeskto opleo po rivalu i sudijama.

Asu Mančester sitija kritkovao je stil igre reprezentacije Škotske.

"Oni imaj takav stil i to moraš da poštuješ, ali to je smeće. Uvek kradu vreme, provociraju, padaju... To nije fudbal. Sudija je morao da ih požuruje, ali on će ćutao", kaže ogorčeni Rodri i dodaje:

"Frustrirajući poraz. Hteli smo pobedu, ali ovde nije stvar u borbi i želji. Stvar je u krađi vremena. Do sudije je, ne do nas".

Nakon dva odigrana kola u A grupi Škotska zauzima prvo mesto sa maksimalnim učinkom, Španija je druga sa tri osvojena boda, Norveška i Gruzija imaju po bod, dok je Kipar poslednji u grupi bez osvojenog boda.

Kurir sport