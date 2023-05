GVARDIOLA PRED OKRŠAJ SA REALOM PORUČIO: Došli smo da ih IZBACIMO, a onda osvojimo Ligu šampiona!

Menadžer Mančester sitija, Pep Gvardiola, veruje da njegov tim eliminisati Real Madrid i izboriti plasman u veliko finale Lige šampiona.

Real je prošle godine u istoj fazi takmičenja eliminisao Siti ukupnim rezultatom 6:5, nakon nestvarnog preokreta u drugom meču.

"Prošle sezone smo igrali dobro u oba susreta, ali to nije bilo dovoljno. Ali, šta je bilo, bilo je. To je iza nas i ne tražimo osvetu. Jednom ćemo izbaciti Real i osvojiti Ligu šampiona. Došli smo ovde da to uradimo ove sezone", kaže Gvardiola.

Španac je istakao da je iskustvo najveća prednost Madriđana.

"Prošle sezone nismo uspeli jer Real zna da igra ovakve utakmice, imaju to neophodno iskustvo. Što više budemo igrali utakmica protiv vrhunskih ekipa iz Evrope, bićemo bliže osvajanju trofeja Lige šampiona", smatra Gvardiola.

Meč Real Madrid - Mančester siti na programu je večeras od 21 čas.

Kurir sport