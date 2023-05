SREMSKI DERBI U RUMI BEZ POBEDNIKA: U sudaru titana falili samo golovi, Sloven zadržao prvo mesto, Želja mora da čeka kiks lidera

U 26. kolu Vojvodjanske lige snage su odmerile dve prvoplasirane ekipe, Sloven iz Rume i Železničar iz Inđije. Da je reč o derbiju, ne samo kola, već i čitavog prvenstva, videlo se po samoj atmosferi na gradskom stadionu u "Dolini", ali osim sjajnog ambijenta, rekordnoj poseti i čvrstoj igri obe ekipe, za kompletan užitak nedostajali su samo golovi dva najbolja tima.

Bodovi su podeljeni, a to ujedno znači i da je raspored na tabeli ostao nepromenjen - Sloven prvi sa 54 boda, Železničar drugi sa bodom manje.

- Izuzetno teška utakmica, značajna za obe ekipe, nažalost nismo uspeli da pobedimo, ali nastavljamo trku za ostanak na tronu. I dalje je sve u našim rukama, potrudićemo se da u naredna četiri kola ostvarimo sve četiri pobede i tako osvojimo iovu ligu - samouveren je Milorad Batalo, predsednik Slovena od čijeg dolaska u klub priča se samo o uspesima ovog kluba koji je prošle godine osvojio i titulu šampiona u Sremskoj ligi.

A sudeći po vrhunskoj organizaciji u klubu, na čelu sa Batalom, nema sumnje da će se ambicije i ostvariti.

02:29 Izjave Batala i Savića (Sloven)

- Mi uvek stremimo prvom mestu. Planiramo da se popnemo još više i trudićemo se da našim kvalitetom doprinesemo da Sloven i dalje napreduje ka vrhu - rekao je predsednik Batalo i istakoa da i pored nerešenog ishoda u derbiju kola, igračima ne može ništa da zameri:

- Teška utakmica, derbi je mnogo odlučivao, tako da ne mogu da zamerim ništa mojim igračima. Čestitke i protivniku za dobar derbi koji nas krasi već duži niz godina. Ovo je fudbal, nepredvidivo je sve nikad se ne zna ko će pobediti - zaključio je Batalo.

I dok je tim iz Inđije dominirao prvim delom susreta, u drugom poluvremenu Sloven je bio daleko opasniji. Međutim, u samoj završnici, ni igrač više nije iskorišćen.

- Dobro smo znali šta nas čeka jer i protivnika dobro poznajemo. Velika borba na terenu, sve se to videlo na terenu. Išli smo na pobedu ali nama ovaj nerešeni rezultat više odgovara. Nismo iskoristili igrača više, ali u takvim trenucima protivnik skupi svoje redove, brani svoj gol i ovog puta nismo uspeli da probijemo tu odbranu - rekoa je komandant odbrane domaćina Željo Savić i napomenuo da ekipa u završnicu prvenstva ulazi u punom fokusu:

- Idemo na sve pobede do kraja - poručio je Savić.

Međutim, ni direktni konkurent ne odustaje. Železničar iz Inđije zna da lider može da kiksne, kao što se to dogodilo na gostovanju u Starim Banovcima kada je Dunav slavio 1:0, pa su nakon 23. kola oni preuzeli vodeću poziciju.

- Bila je ovo utakmica dve možda i najbolje ekipe u ligi. Falili su samo golovi, ali ima još do kraja da se igra i borićemo se. Do kraja ne smemo da izgubimo tako da će biti neizvesno do poslednjeg kola - poručio je trener Železničara Vladimir Livaja.

02:03 Izjave Livaje i Matijevića (Železničar)

Velika borba vodila se na sredini terena, a gosti iz Inđije, nesumnjivo, imaju jednu od najboljnih veznih linija, ali golgeteri nisu uspeli da pronađu put do mreže Šegavca.

- Videli su svi da je utakmica bila teška, imali smo inicijativu u prvom poluvremenu, šanse nismo iskoristili. Malo bojažljivo smo ušli u drugo poluvreme, pa smo zaradili i crveni karton što nije trebalo. Nervoza je učinila svoje, ali ima još da se igra, kiks ne smemo da dozvolimo, svi smo tu na bod, biće napeto do kraja, a uz Božju pomoć možda budemo i prvi - kaže jedan od najboljih u gostujućem timu, Stefan Matijević:

Ostaće žal što publika nije videla efektniju završnicu Puzića i Brana Ilića, ali pamtiće se i bravure golmana Milinovića koji je krajnjim naporom odbranio već viđene lopte u njegovoj mreži.

Sloven - Železničar 0:0 Sloven: Šegavac, Malović, Jandrić, Puzić, Ilić, Živković, Batalo, Savić, Ilić, Stevanović, Cvijić; rezerve: Jokić, Savinović, Jovanović, Vukmanović, Dujić, Parmaković, Dobrojević. Železničar: Milinović, Bosnić, Matijević, Smiljanić, Bajić, Osman, Radman, Trbović, Živanović, Šahurić, Saračević; rezerve: Petković, Grković, Bubalo, Vučković, Sudžum, Umićević, Desančić.

