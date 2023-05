HIT PRIČA! Peđa Mijatović otkrio kako je PREKO NOĆI postao naslednik Deja Savićevića - Zvezda ga je želela, a to se ovako ZAVRŠILO

Proslavljeni fudbaler Predrag Mijatović dolaskom u FK Partizan davne 1989. godine napravio je opštu pometnju u istoriji fudbala.

Zahvaljujući postignutim golovima i sjajnoj igri na terenu, postao je jedan od najtraženijih fudbalera. Brzo je stekao slavu i popularnost, kao i rivalitet sa drugim igračima, koje je izuzetno poštovao.

- Kada sam potpisao ugovor sa 18 godina za FK "Budućnost", tada je Dejan Savićević već bio formiran igrač, zvezda jugoslovenskog fudbala. I posle tog našem osvajanja Svetskog prvenstva u Čileu 1987. godine i zlatne medalje, ja sam se vratio u oktobru u Budućnost. Ja sam, onako, preko noći postao naslednik Dejana Savićevića. I to je bilo prvo jedno opterećenje, da se ne lažemo, a s druge strane prijao mi je taj epitet naslednik Dejana Savićevića. Dejan je kasnije otišao u Crvenu Zvezdu, a ja u Partizan. Nekako je uvek bilo to rivalstvo dva Crnogorca, jedan igra u jednom timu, drugi igra u drugom timu i uvek je bilo ono da vidimo ko je bolji. Ja nikad nisam patio od toga da dokazujem drugim ljudima da sam ja bolji od jednog ili drugog. Meni je bilo najbitnije tokom čitave karijere da nekakve svoje parametre i utiske zadovoljim. Ja sam tačno znao kad sam odigrao loše, iako bi gomila ljudi rekla to bi bilo fenomenalno - istakao je Mijatović u emisiji "Una, due, tre" a potom odgovorio da li je nadmašio Savićevića.

- Pa ne bih da sudim o tome. Dejan je napravio sjajnu karijeru, bio u Milanu jedan od glavnih igrača, osvoji Ligu šampiona sa Milanom. Ja sam to uradio sa Real Madridom. Pošto je prošlo mnogo godina i sa ove distance mogu da kažem da smo potpuno dva različita tipa igrača - kazao je bivši reprezentativac Jugoslavije, koji je sa Dejanom u korektnim i dobrim odnosima.

U jednom trenutku i Crvena zvezda ga je želela u svom timu.

- Pa zvali su mog strica, ali onako čisto informativno, rekao bih.

Kurir sport