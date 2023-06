JOVIĆ OPERISAN, POD NOŽ MOŽDA IDE I MITAR, A VLAHOVIĆ U VELIKIM BOLOVIMA! Piksi zabrinuo Srbiju: Orlovi u velikom problemu

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se javnosti pred okupljanje nacionalnog tima.

Piksi je govorio o predstojećim utakmicama protiv Jordana u Beču 16. juna (prijateljska) i Bugarske u Razgradu 20. juna (kvalifikacije za EP).

Na početku konferencije, nakon što je uputio čestitke Novaku Đokoviću, selektor je odgovorio na pitanje o problemima sa povredama trojice centarofra, Aleksandra Mitrovića, Luke Jovića i Dušana Vlahovića.

Za početak čestitka Đokoviću

"Čestitam Novaku Đokoviću na istorijskom rezultatu. Ono što je postigao zaslužuje čestitke, učinio nas je još ponosnijim na njega. Sve to je zaslužio svojom tehnikom, taktikom, psihom. Bilo je prelepo gledati ga i navijati za njega. Neka nastavi sa dobrim rezultatima".

Povreda Mitrovića i problemi na poziciji centarfora.

"Imamo personalnih problema, moram da kažem. Protiv Bugarske 20. juna igramo važnu utakmicu, to je prioritet. Na dosta igrača iz opravdanog razloga ne možemo da računamo. Mitrović ima problem sa stopalom, to datira još od... jedno šest meseci unazad. Shvatio sam iz razgovora s njim da ovog puta neće moći, po meni moguća je i hirurška intervencija. Jović, takođe, problem sa finala Lige konferencije. Danas je operisan, imao je prelom nosa. Vlahović ima problem sa preponama. Razgovarali smo u poslednjih 10 dana, jednostavno trpi neverovatne bolove i dogovor je da preskoči".

"Igrači koji su sa nama ovde, napadači, Joveljić i Jovanović. Što se te pozicije tiče, pokriveni smo. Svi igrači će da daju svoj maksimum, pogotovo 20. juna.

Prepoznatljiv stil igre.

"Ni Mančester siti ne odustaje od svog stila, sve ekipe se trude da pokažu gde su jaki. Imamo profil igrača, jednu kompoziciju tima da bi bilo jako nefer ne dati im šansu da to pokažu. Utakmica zna da ode i čudnim tokom, morate da budete spremni da uradite ono što vi možete. Srbija je pokazala da uz dobru igru može da postiže dobre rezultate. Srbija i te kako mora i zna da se brani. Kvalifikacije smo krenuli sa gol razlikom 4:0, nismo primili gol, sve nas to može da raduje. Sa tom vizijom moramo da nastavimo dalje.

Teško gostovanje Bugarskoj.

"Znam da je svaka utakmica, pored važnosti koju nosi, isto tako i teška. Pogotovo su teške utakmice u kojima se bodovi upisuju i pre nego što ste ih odigrali. Dovoljan mi je pristup da naši igrači budu svesni toga. Srbija mora da bude maksimalno skoncentrisana, spremna i sa velikim optimizmom da odemo u Bugarsku. Neka bude da jesmo favoriti, ali svaki segment utakmice mora da se opravda. Želimo dobru igru i pobedu. Da će biti lako - neće biti lako, ali verujem da i pored svih problema ova grupa može da iznese izazov koji se postavlja ispred njih".

Pored Đokovića, aktuelan je i Nikola Jokić.

"Ti ljudi pomeraju granice, mogu da vas oduševe svojim igrama i to nije slučajno. Jokić u Americi zaista... kako on igra, sa kakvom lakoćom i kakve rezultate pravi. Te tripl-dablove ili šta već, te rekorde... to je za svaku pohvalu. Veličanstveno. Svima nam je drago, naravno da smo ponosni na njega i Novaka". A to da li smo mi zbog toga u trećem planu nikakve veze nema. Bitno je da naši ljudi ostvaruju takve rezultate".

Nikola Čumić prvi put u nacionalnom timu.

"Ne gledam da li je neko iz Super lige, ili neke druge, treće... Bitno mi je da igrači pokazuju talenat. Prateći igre naše lige i potencijalne reprezentativce, mislim da je sa razlogom ovde i da je zaslužio da bude pozvan. Potpuno je zasluženo na spisku, sad to što je iz Super lige... okej, ako je to nekome važno. Meni je važno samo da se u dresu Srbije daje maksimum".

Taktika za prijateljski susret.

"Utakmica sa Jordanom će poslužiti da neki igrači dobiju šansu i da u nekom kombinovanom sastavu odigramo. Nosioci igre u Bugarskoj će svakako dobiti svoju minutažu". Selektor Bugarske, Mladen Krstajić, dobro poznaje "Orlove".

"Krstajić je pre svega moj prijatelj iz davnih dana i puno ga cenim i volim. Retkost je u fudbalu pronaći poštene ljude, ali ima izuzetaka. E, on je to. Oni su krenuli sa dva poraza, nije laka situacija, učiniće sve da pobede, to je možda i poslednji voz u ovim kvalifikacijama. Drago mi je da ćemo da se vidimo. Odlično poznaje ekipu Srbije, naše igrače, koliko će mu to pomoći - ne znam. Sa moje strane, važno mi je da znam u kojoj će formaciji igrati. Dobra analiza će biti prisutna. Na kraju krajeva moramo da budemo maksimalno okrenuti sebi".

Očekuje se podrška Srbiji u Beču.

"Stadion kapaciteta 14.000. Ti ljudi koji budu od nas najvažnije je da im se odužimo dobrom igrom i dobrim rezultatom i da to bude dobra priprema za Bugarsku. Pretpostavka je da će da bude dosta naših ljudi, želimo da se pokažemo u pravom svetlu".

Težak period za igrače na kraju sezone.

"Znate kako, program je za sve isti. Imamo sada Ligu nacija, kvalifikacije za EP. Moramo da se pomirimo sa činjenicom da posle teških prvenstava ti igrači moraju da imaju pet, šest dana slobodnog vremena, a onda dolaze te mini pripreme da se izgura to što je ispred nas. Kalendar je takav kakav je, ali je za sve isti. Dobro je da imamo još osam dana do utakmice u Bugarskoj, dovoljno vremena da se pripremimo, analiziramo i da kroz trening se uigramo onako kako planiramo da bi tu utakmicu rešili u svoju korist".

Komentar o italijanskim timovima u finalima evropskih takmičenja.

"Ispratili smo finala, mnogi su bili iznenađeni zbog tri tima u finalima. Svakako dobar rezultat za italijanski fudbal, s obzirom na to da ih dugo nije bilo u finalima. Protivnici su bili kvalitetni, bilo je neizvesno dati prognoze ko može da pobedi, kao što smo sada u Istanbulu... Fudbal je dosta širok, da je prostora da svako komentariše na svoj način. Recimo, u Istanbulu su pričali da će biti četiri razlike za Siti, ja ih gledam i ne verujem šta čujem. To su ljudi iz fudbala, kada im kažem da to neće biti tako i da čak možda Inter može da pobedi oni se čude. Žao mi je naših iz Fiorentine što u dva finala u sedam dana nisu osvojili nijedan trofej. S druge strane, imamo Gudelja koji je osvojio trofej u Ligi Evrope".

Ovo su igrači koji su stigli na okupljanje u Staru Pazovu.

Golmani Vanja Milinković Savić (Torino), Predrag Rajković (Majorka), Đorđe Petrović (Nju Ingland Revolušn) i Veljko Ilić (TSC),

Odbrambeni igrači Nikola Milenković (Fjorentina), Strahinja Eraković (Crvena zvezda), Nemanja Gudelj (Sevilja), Erhan Mašović (Bohum), Strahinja Pavlović (Salcburg) i Srđan Babić (Almerija),

Vezni igrači Marko Grujić (Porto), Ivan Ilić (Torino), Uroš Račić (Braga), Saša Lukić (Fulam), Nemanja Maksimović (Hetafe), Filip Kostić (Juventus), Filip Mladenović (Legija Varšava), Andrija Živković (PAOK), Darko Lazović (Verona), Lazar Samardžić (Udineze), Dušan Tadić (Ajaks), Sergej Milinković Savić (Lacio) i Filip Đuričić (Sampdorija),

Napadači: Nikola Čumić (Vojvodina), Đorđe Jovanović (Makabi Tel Aviv) i Dejan Joveljić (Los Anđeles Galaksi).

Kurir sport