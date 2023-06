SJAJNA ATMOSFERA NA "ČIKA DAČI"! Više od 2.000 klubova dobilo donaciju FSS, vredna oprema i klubovima sa teritorije FS Kragujevca

Grad fudbala, grad mnogih asova, bivših i sadašnjih reprezentativaca i akcija koja dane ne broji, akcija u kojoj je do sada više od 2000 klubova dobilo vrednu donaciju Fudbalskog saveza Srbije.

Oprema je danas stigla i u Kragujevac, svečano je bilo na „Čika Dači“ gde su u prisustvu čelnih ljudu FSS i FS RZS predstavnici 45 klubova primili donaciju FSS. Potpredsednik FSS Branislav Nedimović, generalni sekretar Jovan Šurbatović, prvi čovek FSRZS Nebojša Živanović, predsednik GFS Kragujevca Slavko Perović …uveličali su važan dan za klubove sa teritorije grada Kragujevca.

foto: FSS

-Želeo bih najpre da se zahvalim delegaciji Fudbalskog saveza Srbije, potpredsedniku Branislavu Nedimoviću i generalnom sektretaru Jovanu Šurbatoviću što su nam učinili čast da nas danas posete i uruče ovu vrednu donaciju. Fudbalski savez je ovim činom pokazao da ne razdvaja male i velike klubova, da ne razdvaja amaterski i profesionalni fudbal. Zbog svega navedenog naša velika zahvalnost – rekao je Slavko Perović, predsednik FS Kragujevca.

foto: FSS

Klubovima je opremu uručio Branislav Nedimović, potpredsednik FS Srbije…

-Akcija je dobra i mogu da obećam da neće biti samo na ovom nivou, proširićemo je. Nama je cilj da dođemo do svakog sela, svakog zaseoka gde se igra fudbal i pomognemo koliko god je to moguće. Sada se ovo odnosi na sportsku opremu, lopte, dresove…a pravimo plan koji podrazumeva i infrastrukturnu pomoć. Želimo da napravimo korak dalje u ovoj akciji. Jedostvano, dok se igra fudbal u malim sredinama, fudbal će da živi. Važni su i Zvezda i Partizan i Radnički…ali dok se igra u malim sredinama, znači da smo živi, da je fudbal živ. Znam da Kragujevčane zanima i novi stadion. Država je stala iza tog projekta, očekujemo veoma brzo da se krene sa realizacijom. Sve zajedno sa Nacionalnim stadionom. Verujte, posle realizacije takvih projekata, ništa više neće biti isto. Radi se o projektima, stadionima koji će biti na ponos svakog građanina Srbije, gradova u kojima stadioni niču. Do tada, molio bih ljude iz Radničkog za malo strpljenja, da svoje utakmice klub igra negde u blizini Kragujevca, nadam se sa mnogo uspeha i kao član Super lige. A što se tiče reprezentacije i našeg puta ka Prvenstvu Evrope na koje čekamo više od dve decenije…Sedam bodova iz tri utakmice obećavaju dobar epilog i ostvarenje cilja, a to je učešće na najvećem kontinentalnom takmičenju. Naravno treba prvo skočiti, pa reći hop, ali imamo kvalitet koji će ostvariti želje nacije. Biće velika stvar da posle 24 godine vežemo dva najveća takmičenja, Svetsko i Evropsko prvenstvo. Idemo, dakle, korak po korak, znamo šta hoćemo, znamo koliko možemo. Imamo energije, ideje i planove, kvalitet da mnogo toga ispunimo, ostvarimo – rekao je Branislav Nedimović, potpredsednik FSS.

foto: FSS

Klubovi koji su dobili opremu: Radnički 1923, Budućnost (Resnik), Korićani, Srbija (Ilićevo), Sloboda (Grbice), Maršić, Slavija, Šumadija 1934, Kolonija, Zastava 1973, Kutlovo, Jedinstvo (Petrovac), Sloga 1934 (Desimirovac), Bratstvo 1975 (Erdeč), Košutnjak, Divostin, Stanovo 1941, Jadran, Žeželj (Donja Sabanta), Ćava, Mladost (Pajazitovo), 21. Oktobar, Šumadibac (Veliko Krčmare), Kragujevac, Hajduk Jovanovac, Azbest 1927 (Stragari), Borac (Drenovac), Vodojaća (Grošnica), Bagremar, Seljak (Cvetojevac), Dobrača, Kremenac (Rogojevac), Bukorovac, Arsenal 1930, Napredak Mainić (Opornica), Borba, Šumadija (Čumić), Apolon 4, Borac 1935 (Maršić), ŽFK Radnički 1923, ŽFK Una Fortuna 04 (Lužnice), KMF Ekonomac, KMF Kragujevac Vild Bors.

Kurir sport / FSS