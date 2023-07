RADNIČKI ŽESTOKO ODGOVORIO NA OPTUŽBE ZA NAMEŠTANJE: Ovo je uvreda za srpski fudbal, za opstanak smo se borili SAMI protiv svih!

Nema mira u srpskom fudbalu, a čelnici Fudbalskog saveza Srbije ponovo će morati da se bave stvarima kojima nije mesto u sportu.

Slučaj "Kolubara" koji je domaćoj javnosti i te kako poznat i dalje traje, a sada je UEFA naložila FSS da se pozabavi sa još jednom sumnjivom utakmicom koja se odigrala prošle sezone, a to je duel Napretka i niškog Radničkog koji se završio rezultatom 1:2

Povodom optužbi za nameštanje najpre se oglasio se fudbalski klub Napredak.

Ubrzo je stigao odgovor i iz niškog Radničkog.

Saopštenje prenosimo u celosti.

"Fudbalski klub Radnički Niš sa gnušanjem odbija da bude uvučen u još jednu kvazi aferu, kakve se našem klubu serviraju tokom čitave protekle sezone. Šokirani smo navodima da je jedna od najneizvesnijih utakmica koje smo u prvenstvu odigrali i u kojoj smo na terenu izgarali da spasemo sezonu i čitav klub, na bilo koji način dovedena u pitanje. Naš klub je prvi, nebrojeno puta ukazivao na greške i „propuste“, kada god su se oni dešavali na superligaškim terenima, upravo da bi se takve scene iskorenile iz srpskog fudbala.

Sada dolazimo u apsurdnu situaciju, da se, u sezoni kada se našem klubu dosuđuje 15 jedanaesteraca i čak 12 crvenih kartona, sada prst uperuje u nas?!? Ako neko nije bio miljenik delioca pravde i same pravde ove sezone, onda je to FK Radnički iz Niša. Uostalom, za goli opstanak smo se grčevito borili do samog kraja poslednje baraž utakmice. Sami, protiv svih.

Svako ko je prisustvovao ili gledao pomenuti meč Napredak - Radnički, koji se u Kruševcu odigrao 9. maja, mogao je da vidi sa koliko se energije i borbe naš tim trudio da donese pobedu. Prečka domaćina, stopostotne šanse i napadi koje su naš golman i čitav tim odbijali u samom finišu meča ukazuje da ne može da bude ni govora o bilo kakvoj nesportskoj radnji na tom meču. Ne možemo a da se glasno ne zapitamo i kako je moguće da je baš sada ovakva insinuacija dospela u javnost.

Dva meseca nakon pomenutog meča, mesec dana nakon završetka nacionalnog prvenstva. Ovo je, ovako predstavljeno, uvreda za čitav srpski fudbal. Najgore od svega bilo bi ako se ispostavi da ovo sami sebi radimo, da mi i Srbije unižavamo domaći fudbal i urušavamo mu reputaciju u svetu. Radnički je i ranije ukazivao na to, a sada i ponavlja, mi smo za poštovanje svih zakona i propisa, koji treba da važe jednako za sve. U ovom trenutku, plasiranje ovakvi insinuacija govori da je cilj svega ovoga naš klub i naši principi, a ne neka borba za regularnost." piše u saopštenju Radničkog

Kurir sport