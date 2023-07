NAMEŠTANJA MEČEVA BILO JE I RANIJE, SAMO SU TAKVE STVARI SKRIVANE: Bratislav Nedimović otvoreno o velikom problemu srpskog fudbala

Fudbalska Superliga Srbije trebalo je da počne 21. jula, međutim njen start je odložen za sedam dana. Razlog je žalba Kolubare na odluku FSS da je suspenduje iz elitnog ranga zbog sumnje u nameštanje utakmica.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije Branislav Nedimović ne veruje da će svi problemi srpskog fudbala uskoro biti rešeni, ali je ubeđen da će mnoge stvari početi da se rade, te da će borba protiv nameštanja utakmica biti duga i teška.

- Tih prijava iz UEFA je stalno bilo, ali jeste li vi čuli za njih u javnosti? Znate li zašto niste? Zato što je gurano pod tepih. Neko se time nije bavio i sada je počeo da se bavi svojim poslom i da pokuša da spreči nameštanje. To će, ljudi, biti težak posao, biće preteško, jer čim nekog pokušaš da kazniš odmah se pozovu na to da li je na kraju rečenice bila tačka, ili je između bio zarez, da li ste ispoštovali sve procedure... I to jeste demokratija i procedura i to nije sporno, niko se ne ljuti zbog toga - rekao je Nedimović tokom gostovanja na TV "Prva".

Posebnu ulogu u svemu imaju nadležni organi u FSS.

- Ovo su dečje bolesti na kojima se svi učimo. Na kraju krajeva, ako se ispostavi da neko nije uradio svoj posao odgovaraće. U smislu promene. Već smo krenuli od oficira za integritet, drugostepene komisije. Biće tu još promena... U krajnjoj liniji, moraće da odgovaraju i oni koji su na najvišim pozicijama u FSS koji se bave pravnom regulativom i ja tu nemam nijednu dilemu. Svako mora da odgovara za svoj posao, pa i ja ili bilo ko drugi. Kad jednom isteramo sve stvari na livadu, biće sve okej. I do tad, moramo da se borimo svaki dan i svaki trenutak protiv nameštanja. Ko god to bio. Mučićemo se, moramo“.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Veruje Nedimović da će Sud za arbitražu u sportu (CAS) odgovoriti i na pitanje ko je to u Savezu zakomplikovao celu situaciju traljavo obavljenim poslom.

- Niko se na bavi time da li je utakmica nameštena. Deluje da je to notorna činjenica. Oni se brane žalbama na proceduralne stvari. Nije sproveden ovaj dokaz, nije onaj. To je jeste spretna medijsko, marketinška igra i niko ne priča o tome: Je li neko nešto namestio? Da li neko treba da ide u niži rang?

Podnete su prijave, ali...

- Ono što sam ja video u dokaznom postupku, što su izvedeni dokazi... Mislim da nisu džaba podnete neke prijave. Ali hajde da vidimo. Presumpcija nevinosti postoji. Nije daleko ni taj dan kada će CAS doneti odluku. Iskreno ću reći. Ako se to slučajno desi (da se obori odluka i Kolubara vrati u Superligu) to će isključivo biti zbog krivice u proceduri koje je sproveo FSS, odnosno Disciplinska komisija i Komisija za drugostepeni postupak. I još jedan vrlo važan organ, to je oficir za integritet, koji se u stvari bave tim kriznim situacijama. Ako slučajno se desi da se obori oluka ond to može biti na teret procedure, a ne na teret suštine. A ja koliko znam suština je najvažnija: da sprečimo nameštanje.

foto: Starsport

Biće novih lica u FSS.

- Ovo govori samo jednu stvar, da mi moramo da jačamo institucije, da dovodimo ljude koji se razumeju u svoj posao, koji mogu da sprovode to. To će biti na Skupštini u subotu. Imaćemo nove ljude, jer očigledno u novim vremenima moraju novi ljudi. Ne možemo po starim procedurama da sprovodimo, od pre 30 ili 40 godina, a imamo i CAS ... Sve je drugačije.

Objasnio je Nedimović i šta se sve dobije iz UEFA.

- Znate šta je tu suština? Kako naći dokaze da je neka utakmica nameštena... Krene sve od kladionica. Postoji posebna organizacija koja sarađuje sa Uefom i koja vam kao članici Uefe daje informacije o potencijalnim nameštenim utakmicama. Dobijete dokument na 50 strana. Gde je ko išao, šta je ko radio, to su neverovatne stvari. A onda vi to morate sve da sprovedete kroz proceduru i da donesete adekvatne sankcije ako je to sve tačno. Ako ne, odbacite prijavu, i to se dešavalo.

Voleo bi da ljudi budu iskreni, ali...

- Treba da dođe neko i da kaže: Jeste, nameštali smo, majke mi. Pa, to se nikad neće desiti. Nije FSS tužilaštvo, niti ima policijska ovlašćenja niti može da upada po kućama... Ljudi, jako je to teška priča. Mi baratamo onim što imamo - jasan je Nedimović.

Kurir sport