POTRES U PARTIZANU! DIJABATE PONOVO NESTAO! DULJAJ ZAPRETIO: Naći ću ga ja! Ne javlja mi se na telefon!

Fuseni Dijabate ponovo pravi ozbiljne probleme treneru Partizana Igoru Duljaju.

Fudbaler iz Malija debelo je probio sve rokove i odavno je trebalo da se pojavi na pripremama u Sloveniji. Gotovo istovetan problem Fuseni Dijabate pravio je krajem marta i po~etkom aprila, kada ljudi iz Humske skoro nedelju dana nisu mogli da mu uđu u trag.

Bukvalno je nestao, a onda se pojavio. Pričalo se tada o kazni, ali je pitanje da li je došlo do sankcije... Da podsetimo, bio je odsutan više od 20 dana. Bilo je tu priča da mu je "umrla baba" i da zato kasni, do onih da je ljut na klub što mu nisu izmirena primanja.

Očigledno Fuseni Dijabate nije ništa naučio, ni da bude disciplinovan, ni da poštuje klub kakav je Partizan. Ponovo pravi probleme i zadaje glavobolju treneru Igoru Duljaju, ali i ostalim čelnicima kluba.

- Ako mi verujete, nije mi se javio na telefon. Ali naći ću ga ja. Ono što znam Partizan je izvršio obaveze prema njemu. Da li je do kraja, ne znam. Zovem ga i naći ću ga. Samo neka dođe. Takve stvari se ne dešavaju u Partizanu - rekao je Igor Duljaj tokom priprema u Sloveniji, na Pohorju.

Trener crno-belih izrazio je nadu da će Fuseni Dijabate biti kažnjen od strane kluba, onako kako nalaže pravilnik o ponašanju.

- Postoje klupska pravila. Svako ima u ugovoru kazneni član, tako da će se to ispoštovati. Kazna je tu. Plati i to je to - jasan je Igor Duljaj.

Ostaje pitanje, hoće li Igor Duljaj računati na Fusenija Dijabatea u novoj sezoni, ili će ga staviti na transfer listu.

