RODITELJI MISLILI DA JE MRTAV, A ON PLIVA U MILIONIMA: Uzeo sam ranac i otišao u svet - svi su verovali da sam pošao u školu...

Fudbaler Mamadu Kulibali aktuelan je igrač Salerntine, a njegova životna priča ostavlja bez daha.

Slobodno se može reći da je životni put ovog mladog fudbalera bio i više nego trnovit. A kako sreća prati hrabre, tako je bila njegov verni pratilac na ovom ludom putovanju.

"Uzeo sam ranac i otkrio jednom prijatelju da idem u svet. Roditelji su mislili da sam u školi, a ja sam isključio mobilni i nisam se javljao sledeća tri ili četiri meseca. Mislili su da sam mrtav" ovako počinje priču mladi fudbaler poreklom iz Senegala, koji se otisnuo u neke lepše predele, a na tom putu vodila ga je želja za uspehom.

"Autobusom sam došao iz Senegala u Maroko. Ali, to je bio najlakši deo puta. Posle smo morali na brod, ali ja nisam imao novca. Danima sam spavao u morskoj luci i nadao se da će me neko prebaciti do kopna. Pojavio se neki čovek i prebacio me. Sreća me je i tu poslužila. Ja ne znam da plivam, a ko zna šta bi se dogodilo da se brod kojim slučajem potopio.

Uspeo je da se 'dokopa' Italije, ali tu nije kraj njegovim dogodovštinama.

"Ostao sam, bez novca i ičega. Spavao sam na ulici. Ako bih pojeo sendvič, mojoj sreći ne bi bilo kraja. Rim mi je bio nova kuća, a zatim su mi preporučili da pređem u Peskaru".

To je i učinio, gde su ga ubrzo 'uočili' fudbalski agenti i on je ubrzo obukao dres Peskare. Sada mu je sve potaman, a roditelji koje je stavio na velike muke, mogu da odahnu.

foto: Profimedia

"Bili su jako ljuti kada sam pobegao. Otac nije hteo da priča sa mnom i jedva smo se pomirili. Majka je plakala kada je čula da sam nestao. Nisam je video dve godine i jako mi nedostaje", iskren je ovaj 23-godišnji fudbaler.

A, danas - fudbaler koji igra u italijanskoj ligi zarađuje stotine hiljada evra.

Šta je život...

(Kurir sport)