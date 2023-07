OGLASILE SE SRPSKE SUDIJE PRED POČETAK SUPER LIGE: Nismo hteli da budemo oni zbog kojih će fudbal u Srbiji da stane, ali...

Sudije Super lige Srbije u opširnom saopštenju javnosti su detaljno pojasnile trenutnu situaciju u Sudijskoj komisiji FS Srbije vezanu za početak sezone.

Prenosimo u celosti ono što su sudije napisale:

- Godinama unazad pred početak nove sezone Sudijskoj komisiji FSS smo podnosili zahtev o povećanju i promenama taksi, ali smo uvek dobijali obrazloženja da za to nije momenat. Isto smo postupili i sada. S obzirom na to da su se troškovi poslednjih godina povećali, a naše takse ostale iste, smatramo da je normalan proces da se i naše takse povećaju. Sponzorski ugovori u fudbalu generalno su se takođe promenili, nabolje, što je jako važno i dobro za naš fudbal. Napreduje se postepeno i uvode se novine. Jedna od tih novina je i VAR, koji koristimo već dve godine. Sad je to „alat u evropskim i svetskim takmičenjima. Jedan od glavnih razloga da se naše takse ne povećaju u poslednje dve godine je bilo uvođenje VAR sistema. Od tadašnjih taksi oduzeto je, tj. smanjeno za deset odsto, da bi se mogle platiti sudije u VAR sobi. Što je trebalo predvideti u startu. Ovako smo izvukli deblji kraj, a očekivali smo povećanje još tada.

- Naše takse su najmanje, a uspeh klubova i reprezentacija daleko bolji od većine. Naš posao ne zahteva samo od nas da dođemo na utakmicu u zakazano vreme, da je odsudimo i odemo kući. Mnogo aktivnosti imamo do utakmice. Moramo da uklopimo privatan život i posao sa svim što se od nas očekuje, a zahtevi se iz godine u godinu povećavaju. Skoro svi smo zbog ovog poziva bili u situaciji da propustimo važne trenutke u privatnom životu. Nekad su se utakmice igrale samo vikendom i ponekad radnim danom, a sada svakog dana. Većina nas se odnosi profesionalno, kao naše kolege u Španiji, Italiji, Nemačkoj, Engleskoj…i to nije problem, jer smo to birali. Ali, postaje problem kad se ne ceni i ne poštuje, a ulažemo isto ili možda čak i više. Postavljaju se pred nama iste fizičke norme i testovi koji zahtevaju redovan rad, trud i najvažnije - vreme. I onda jednom „lošom” odlukom mnogi ponište naš trud i rad koji ulažemo godinama.

- Mislimo da je ovo samo jedan deo kroz koji bi trebalo da se vidi poštovanje našeg poziva. Novac je sastavni deo svakog posla, ali nije naš motiv. Mi smo ovo počeli da radimo, jer smo zavoleli ovaj poziv još kao deca. Prirodno je da se trudiš, učiš, napreduješ i želiš da postigneš više. I, onda kad dođeš na najviši nivo, a malo nas uspe, sve postaje mnogo ozbiljna stvar. I mi više nismo deca tada nego odrasli ljudi, koji se bave ozbiljnim pozivom i još više ulažemo jer se stalno povećavaju zahtevi.

- Posle sastanka sa sekretarom Fudbalskog saveza Srbije i ljudima iz Zajednice klubova nismo imali jasan odgovor, zato smo zatražili susret sa potpredsednikom Nedimovićem. Posle kratkog i konkretnog razgovora se rešio deo našeg zahteva. Nismo hteli da budemo ti zbog kojih će fudbal da stane, razumemo i tešku trenutnu situaciju. Zato smo našli najbolje rešenje u ovom trenutku za sve, a dobili smo i potvrdu da će kompletan zahtev biti ispunjen. Složenost sudija i zahtev nisu nikakva revolucija, niti rat s bilo kim kako se pogrešno prenosilo. Apsolutno podržavamo i poštujemo instituciju FSS, kao i sudijsku organizaciju i komisiju.

- Ono što smo planirali, bez obzira na ishod našeg zahteva, sudije Super lige kad budu odsudile prvu utakmicu ove sezone, takse će uplatiti u dobrotvorne svrhe.

Kurir sport