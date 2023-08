KADA POBEĐUJEMO ONDA JE SVE SUPER, A KADA GUBIMO - NE VALJA: Poruka o kojoj bi mogli da razmisle svi u srpskom fudbalu

Vladimir Matijašević, direktor Čukaričkog, i Sabolč Palađi, direktor TSC-a, gostovali su na TV Pink, gde su govorili o aktuelnim temama, između ostalog i o početku Superlige Srbije.

TSC je u Bačkoj Topoli dočekao Partizan. Meč je bio uzbudljhiv, završio se rezultatom 3:3, a crno-beli su imali brojne primedbe na račun sudija tog meča.

"Super je prvo kolo, TSC i Partizan igrali nerešeno, mi pobedili, Zvezda pobedila, ostali pobedili i već može da se završi što se mene tiče.

Šalim se, vidim da je bilo buke na sudije, a što se tiče Zvezde i Vojvodine, Vojvodina je igrala bez dosta prvotimaca jer ima bitnu utakmicu u četvrtak. Svi to rade kad imaju bitnu utakmicu. Videlo se da je Zvezda favorit za titulu, mi ćemo se boriti, ali stvarno imaju dobar tim", započeo je Matijašević.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Obraćajući se Palađiju, voditelj emisije je uočio da se čini "da su nekima već u startu nade pokopane da će da trče trku sa Zvezdom".

"Mi smo prošle sezone izgubili u poslednjim minutima, kada je Urošević pogodio iz slobodnjaka. Možda smo tada bili malo bliži pobedi. Ovo je bila luda utakmica, ali takve utakmice nama trebaju, između ostalog i zbog prodaje igrača.

Jako lepa uvertira u naše prvenstvo je jedna ovakva utakmica.

Mislim da sa tog spektakla ne treba da skrenemo pažnju. Postoji sudijska organizacija, postoji VAR. Od kada je uveden VAR dobili smo na kvalitetu suđenja. Fokus treba da bude na utakmici, 3:3, uzbudljivo, interesantno... Sama završnica utakmice je to što nama daje pozitivnu sliku da je ta utakmica dobro odigrana", izjavio je Palađi.

foto: FK TSC

Matijašević se nadovezao na to, a takođe je prokomentarisao primedbe na suđenje iz tabora crno-belih.

"Malo sam pratio, realno. Ali, znate kako... Imali smo i mi neke izjave i žalbe, pa niko na to nije obraćao pažnju.

Čak su se i Zvezda, TSC, većina klubova se žalila na suđenje, nije se obraćala pažnja, sad odjednom mora da se obrati pažnja. Ja to ne gledam tako. Sudijsku organizaciju mora da rešava FSS.

Mi možemo da se žalimo ili ne. Kad pobeđujemo onda je super, kad se gubi, ne valja. To se dešava, ali to treba da rade ljudi iz FSS. Ako imamo VAR, imaju linije koje se povlače. Mi smo sad imali poništen gol iz ofsajda. Ja na mom snimku ne vidim da je ofsajd, ali povučena je linija, dosuđen ofsajd i ćao. To što se žale, to je dan, dva tri i prođe...", smatra direktor "Brđana".

Oba direktora su pohvalili crveno-bele.

"Imaju stvarno fenomenalan tim, dobro rade i igraju. Kroz utakmice će se spremati za Ligu šampiona. Mi ćemo se boriti sa njima, ali za našu ligu mislim da imaju kvalitet, da su za klasu ispred svih", rekao je Matijašević.

"Trenutno mislim da su za respekt. Nije slučajan rezultat protiv Fiorentine. Skockana je jako dobra ekipa, doveli su šefa struke koji je klasa i mislim da svakako ne treba postaviti pitanje ko će biti favorit u trci za prvo msto. Ali, tu smo i mi. Pokazali smo protiv Partizana da možemo da igramo sa tim klubovima", dodao je direktor TSC-a.

Kurir sport / Pink