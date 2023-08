KAKVE REČI FUDBALERA BAJERNA O DUŠANU TADIĆU: Promenio mi je kao čoveka i igrača! On je jedan od NAJVEĆIH I NAJVAŽNIJIH...

Matijas de Liht, defanzivac Bajerna iz Minhena, prisetio se vremena kada je delio svlačionicu sa Dušanom Tadićem u Ajaksu.

U to vreme je amsterdamski klub igrao odlično, a 2019. godine je stigao do polufinala Lige šampiona, a putu do toga je pobeđivao velike evropske klube poput Real Madrida, i Juventusa. Verovatno bi igrali i u finalu, da im Lukas Moura nije uništio sve planove het-trikom u glavnom gradu Holandije.

U intervjuu za "Ajax Showtime", mladi fudbaler je pričao o tome kakav je Tadić profesionalac i koliko je od njega naučio.

"Tadić me je definitivno promenio i kao igrača i kao čoveka. Kao igraču, naučio me je šta je sve neophodno da bi se popeo na vrh. U stvari, ako bih morao da navedem najuticajnije fudbalere sa kojima sam igrao on bi definitivno bio jedan od njih. Imao je toliko uticaj na Ajaksov tim i mlade igrače poput mene", rekao je on, pa je i naveo konkretan primer.

"Bilo je tu svega, od ishrane do njegovih treninga… Radio je sa mladima, stvorio pobednički mentalitet u ekipi… Svakog jutra je bio u teretani sat vremena pre treninga i onda posle treninga još sat vremena. Posle nekog vremena to počinje da utiče na mlade igrače. Pomisliće: "Možda bih i ja trebalo ovako". To se sigurno desilo mnogim momcima te sezone"

De Liht je takođe bez dileme izjavio kako misli da je Tadić legenda Ajaksa.

"Posebno ako gledamo poslednjih 20 godina on je jedan od najvećih i najvažnijih koje je Ajaks imao. Ako samo pogledate šta je uradio za kratko vreme, koliko je golova dao, koliko asistencija upisao, koliko ga navijači vole… Naravno, koliko je važan bio u toj sezoni Lige šampiona…".

