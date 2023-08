UŽIVO, DEJAN FILIPOVIĆ ODGOVARA NA OPTUŽBE PARTIZANA: Penal za TSC je bio OČIGLEDAN, za crno-bele neopravdano dosuđen

Predsednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije, Dejan Filipović, obratiće se javnosti na konferenciji za medije.

Tok konferencije možete da pratite uživo na Kurir sportu.

Novinari su dobili priliku da postave pitanja Filipoviću.

Zašto Sudijska komisija posle svakog kola ne analizira sporne situacije, kao što radi Milorad Mažić na Kipru.

"U martu je bio prvi simpozijum u Evropi fudbalskih sudija. Pre tri nedelje je bio onlajn sastanak svih predsednika. Poštujemo da svaki savez ima pravo na to. Pravilo u Španiji je da to bude četiri puta godišnje, u Engleskoj isto. Negde samo i dva puta. Kipar je izuzetak. Ostavili smo mogućnost svakom klubu da dođe da se sastanemo u prostorijama FSS".

Sporne situacije sa utakmice TSC - Partizan, uz video snimak istih koje je Filipović puštao na konferenciji.

Nedosuđen faul za Partizan: "U 33. minutu, propušteno je da se dosudi prekršaj za Partizan i pokaže žuti karton fudbaleru TSC-a".

Penal za TSC: "Kazneni udarac za TSC koji je dosuđen nakon što je sudija svirao kraj. Po pravilima, ako je isteklo vreme, kazneni udarac mora da se izvede. Nadoknada je dva minuta, dešava se situacija da je penal napravljen u 47. minutu. Sudija je uradio ono što je trebalo. Svirao je kraj i rekao igračima da sačekaju dok ne proveri. Penal je, kao što vidite - očigledan.".

Penal za Partizan: Golman startuje prirodno na loptu, igrač stiže delić sekunde ranije, golman vrhovima prstiju odigrava loptu, lopta menja pravac. Kontakt ako postoji je minimalan - prekršaj ne postoji. Ovde je jedini problem bilo što je izostao poziv iz VAR sobe".

Poništen gol Partizana: "Jedna od najspornijih situacija je poništen gol Partizana zbog ofsajda. Postoje tri stavke kod ofsajda: uticaj na igru, uticaj na protivnika i sticanje prednosti. Ovde pričamo o uticaju na protivnika. Ovde ne pričamo samo o ofsajdu, igrač Partizana sapliće igrača TSC-a koji u padu sapliće još jednog igrača TSC-a. Dva igrača su onemogućena da igraju loptom".

Drugi penal za TSC: "Sudija je dosudio prekršaj, pomoćni sudija je konstantovao da je bilo unutra, ovde su stvari jednostavne. VAR sudija ne zove sudiju, nema šta da zove, on samo na osnovu ove slike treba da kaže da li kontakt spolja ili iznutra, linija je sastavni deo prostora koji obeležava fudbal, aut linije, poprečne, sastavni su deo prostora za igru. Ostavljam vama slobodu da zaključite da li je kontakt na liniji, malo unutra ili van kaznenog prostora.

Nadoknada vremena: Sudjia je pokazao da se igra pet minuta, ali je povreda Stevanovića trajala minut, isključenje Kalulua bar minut, a korner je izveden u 50:45 (poluvremena), a trebalo je da se igra bar još dva minuta. Stevanović se povredio u 91:04. Čitav minut nadoknade u komadu. Drugi žuti karton Kalulu u 94:45, nastaviće se u 95:20. Da minimalno kažemo da je minut i po, minimalna nadoknada, pet minuta ne znači da je pet minuta, to je minimalno, nekad imate 5:30, a vi pokažete pet minuta. Korner je izveden u 95:45, nikako ne možemo govoriti da je vreme isteklo, čak nije bilo ni blizu, možemo da kažemo, nadoknada u nadoknadi, ne treba biti striktan, teško je sudiji jer je korner, nije isteklo, ostalo je da se igra još minut i da se svira kraj. Nije u skladu sa pravilima igre i sa onim što ste imali pravo da vidite.

"Ostavljam vam da zaključite da li je sudija bio tendenciozan, da il je namerno grešio. Mogu da kažem da mi kao komisija smo očekivali više od sudije, smatramo da nije imao svoj dan. Ali ako je taj sudija pre pola godine izneo najveći teret prvenstva, da li tako lako treba da se lišimo takvih momaka? Dobro je ušao u utakmicu, nije bio uspavan... Svako ko se bavi fudbalom ima pravo na loš dan. Mi lično ne vidimo da je na ovoj utakmici bilo neke tendecije niti bih ikome savetovao da pomaže bilo kom klubu".

I večiti rival nije uvek bio zadovoljan.

"Više sam u prethodne dve godine bio na udaru Crvene zvezde... Sedam derbija se igralo u mandatu ove Sudijske komisije, šest sudija je sudilo derbije, samo Srđan Jovanović dva puta".

Kako je VAR radio prošle sezone?

"Ono što je statistički bitno jeste da smo imali 101 VAR situacija na 36 kola, a tu mislim i na 15 situacija gde je izostalo učešće VAR-a. Imali smo 86 VAR odluka na 306 utakmica, na 3,55 utakmica, imamo jedno VAR učešće ili 0,28 po utakmici. Praktično 2 i nešto po kolu. U Ligi šampiona je prošle godine taj broj 2,45-6 i to je za UEFA mnogo i ne želi da utiče toliko, ali to je posledica kad je nešto sumnjivo da se minimizuje uticaj sudija. Imali smo predavanje Marka Nikolića koji je rekao 'ako se ovako nastavi bićete svirači faulova na sredini terena'. Mi to ne želimo i videćete na današnjim klipovima i da kad sudija donese odluku da je drugačije nego kad to uradi VAR. Praktično, dve intervencije po kolu zaista nije mnogo".

Pohvale na račun "optuženog" Milana Mitića.

"Prošle godine sve tri utakmice i finale kupa sudile su domaće sudije, to je nešto čime možemo da budemo ponosni. Jedan derbi i finale Kupa je sudio Milan Mitić. Pored toga Milan Mitić je sudio i utakmicu Čukarički - Partizan. I TSC - Čukarički u prolećnom delu. Bio je jedan od sudija koji je izneo najveći teret prvenstva, sudio je besprekorno i prirodno je bilo da bude delegiran na ovakvu utakmicu, kao što je prirodno da svako ko se bavi fudbalom nema najbolji dan".

Predlog koji nisu svi prihvatili.

"Ponudili smo klubovima da, kada god imaju potrebu da izraze nezadovoljstvo zbog sudija, to mogu da urade unutar FSS-a ili zajednice klubova. Mislim da je to pravi način, da sednemo i da imamo vremena da se pozabavimo svim situacijama. Nisu svi klubovi to koristili. Neki misle da je drugi vid delovanja efikasniji, ali mi ne mislimo".

Uoči konferencije:

Filipović će govoriti o dešavanjima u prvom kolu Super lige Srbije nakon kojeg je bilo puno reči o suđenju, posebno o meču koji je Partizan igrao protiv TSC-a u Bačkoj Topoli.

Nakon te utakmice crno-beli su izdali saopštenje koje su ubrzo povukli, da bi se sutradan još jednom oglasili.

Sportski direktor Partizana, Ivica Kralj, žestoko je govorio o celoj situaciji, a kako je ona i te kako aktuelna u javnosti, iz Sudijske komisije su odlučili da se oglase.

