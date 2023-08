"TUGA I SRAMOTA - HOĆE DA UGASE PARTIZAN!" Reči bivšeg trenera Zvezde odjekuju fudbalskom Srbijom: To je nečije DIREKTNO NAREĐENJE

Velika bura podigla se u fudbalskoj javnosti Srbije zbog dešavanja na meču u Bačkoj Topoli.

Fudbaleri TSC i Partizana na startu nove sezone Superlige Srbije odigrali su meč koji je podigao neviđenu prašinu.

Meč je završen rezultatom 3:3, a crno-beli odmah nakon utakmice osuli su paljbu po glavnom arbitru Milanu Mitiću jer smatraju da ih je brutalno oštetio u Bačkoj Topoli donoseći niz kontroverznih odluka, koje su na kraju u velikoj meri uticale na krajnji rezultat utakmice.

Sa mišljenjem crno-belih slaže se i iskusni fudbalski stručnjak Milorad Kosanović, koji je u razgovoru za Informer rekao da je ono što se desilo u Bačkoj Topoli bruka i sramota za srpski fudbal.

"Nemam adekvatnu reč da opišem ono što sam video na startu Superlige. Svi napadaju Partizan, a on jadan sam nema snage ni da se izbori da odbrani mesto koje je osvojio prošle sezone. Mnogima smeta njegovo ime i hoće, ne samo da ga ponize, već da ga ugase. Tuga je to i sramota velika za srpski fudbal. Umesto da se priča o utakmici u Bačkoj Topoli u kojoj je bilo šest golova, glavna tema je sramotna arbitraža. To je bruka, onakve početničke greške dugo nisam video. Takvo suđenje je bilo nečije direktno naređenje. I tek je počelo, ima tako da se tera do samog kraja", rekao je bivši trener Crvene zvezde.

foto: Starsport

Kosanović se potom osvrnuo i na meč Crvena zvezda - Vojvodina koji je u nedelju odigran na stadionu "Rajko Mitić".

"Ni ono što se desilo na "Marakani" nije ništa bolje. Penal, pa crveni karton, katastrofa. Nisam mogao ni da gledam, promenio sam kanal posle 15 minuta. Ne mogu da verujem da je Vojvodina sebi dozvolila da na derbi ode sa drugim timom, da se onako ponižava. I vidim svi pričaju i pišu kako Zvezda igra strašno, kako je nepobediva, ali videćemo kada dođe Evropa. Jeste ona jaka za naše uslove i prilično sam siguran da će i više nego ubedljivo ponovo osvojiti titulu, ali nije to baš tako kako se u javnosti prikazuje. Pokazaće Liga šampiona kakav je to nivo" poručio je Kosanović.

