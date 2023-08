UBICE IZ HRVATSKE NAPRAVILE KOBNU GREŠKU: Sakrile NOŽ kojim su zaklale Mihalisa, ali ih je OVO odalo! VIDEO

Grčka policija privela je do sada 98 navijača Dinama koji su učestvovali u krvavim neredima u Atini u noći između ponedeljka i utorka.

Grci veruju da se među privedenima nalazi jedan ili više ubica Mihalisa Kacurisa, 29-godišnjeg navijača AEK-a.

Kriminalistička policija nije pronašla nož kojim je zaklan nesrećni mladi Grk, ali smatraju da su hrvatski navijači napravili kobnu grešku i da će laboratorijska analiza otkriti ko je zadao smrtonosne ubode.

Takvu tvrdnju temelje na činjenici da se na odeći i licu nesrećnog navijača nalaze DNK otisci.

Grčke vlasti su ekspresno pokrenule proces identifikacije, uzimajući od svih uhapšenih genetski materijal, koji će se uporediti sa onim što je pronađen na odeći i na nesrećnom mladiću iz Elefsine. Istovremeno se uzimaju izjave od onih koji su bili na licu mesta, a video materijal se detaljno proučava. Uviđaj vrši Odeljenje za sportsko nasilje uz pomoć službenika Odeljenja za ubistva.

U isto vreme, grčka policija je otkrila mesto gde su hrvatski navijači ostavili svoje automobile pre nego su krenuli u krvavi pir.

Grčki portal sport24.gr prenosi detalje.

- Pre nego su započeli ubilačko divljanje u Novoj Filadelfiji, ostavili su svoja vozila u ulici Naraciotisis, iza stanice Irini, kod Kimi Avenije. Odatle su nesmetano naoružani nastavili do stanice "Pefkakij", a zatim su se pešice, bez da ih je bilo ko zaustavio, stigli do stadiona AEK-a, gde je navijač smrtno izboden. U hrvatskim vozilima huligani zagrebačkog Dinama ostavili su lične stvari, poput dukseva, sportskih torbi i patika, piva, pa čak i prenosivih frižidera. Tako da je njihov put do ubistva Mihalisa izgledao tako lako, kao turističko putovanje. Ispred vozila bila su bačena hrvatska piva, ali i voda - navodi se u tekstu.

Kurir sport