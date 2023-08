"ODAKLE TIH 200 KARATA HULIGANIMA? Spasić o ubistvu navijača u Atini: Dogovaraju se preko RAZNIH ŠIFARA, to veze s fudbalom nema!

Navijač grčkog Fudbalskog kluba AEK ubijen je u velikoj tuči navijača sa pristalicama Bed Blu Bojsa. Poslednje informacije iz Atine govore o skrivanju desetine naoružanih navijača Dinama u hotelu koji je grčka policija okružila pripremajući se za akciju hapšenja. Grčka policija pokrenula je i internu istragu zbog navijačkih incidenata. U međuvremenu stigla je vest da je još jedan grčki navijač u kritičnom stanju.

Ubijen mladić, više njih povređeno, smenjeno 7 službenika grčke policije – ukratko je epilog nereda između dve grupe navijača u kolevci zapadne civilizacije- Atini. Osuda nereda i saučešće porodici nastradalom, iz Fudbalskog kluba Dinamo izrazili su zvaničnim saopštenjem.

"Takvi događaji nisu u skladu s vrednostima i etikom koje promovišemo kao klub i zajednica. Kao sportska organizacija, uvek smo posvećeni propagiranju fer igre, sportskog duha i pozitivne atmosfere na stadionima. Neredi ne samo da ugrožavaju sigurnost svih prisutnih, već i narušavaju reputaciju fudbala kao sporta koji spaja ljude i kulture."

Meč između grčkog i hrvatskog šampiona UEFA je već ranije označila utakmicom visokog rizika. Iz tog razloga gostujućim navijačima nije bilo dozvoljeno prisustvo na susretu. Ipak, pristalice Dinama su uspele da pronađu način na koji će ući u zemlju.

- Ne mogu se ovi sukobi rešavati saopštenjima klubova da oni ne podržavaju nasilje, naprosto klubovi ne smeju da organizuju. Postavlja se pitanje odakle tih 150, 200 karata hrvatskim navijačima ili huliganima. Drugo, propusti grčke policije koja je inače poznata kao veoma precizna policija su gotovo neprepoznatljivi - rekao je Boža Spasić, bivši pripadnik službe državne bezbednosti. Napadi hladnim oružjem, bakljama i drugim rekvizitima između navijača učestali su i u našoj zemlji, ne samo na tribinama već i van njih. Od brojnih tuča poput one kojoj su građani Novog Beograda svedočili u martu kada se sukobilo nekoliko desetina navijača večitih rivala Crvene Zvezde i Partizana, a više njih povređeno - do onih sa smrtnim ishodima poput slučaja ubistva osamnaestogodišnjeg Demira Jukića za koji još niko nije odgovarao.

- Od unapred pripremljenih scenarija do prve prilike koja im se ukaže oni ne biraju vreme i mesto jednostavno žele da se dokažu svojim vođama ili kome se već dokazuju ne bi li napredovali u toj hijerarhiji - Milan Rašević, urednik Kurira. - Postoje razne ekipe koje poznaju jedne druge, oni se dogovaraju putem raznoraznih šifri, skaj telefona, imaju svoje doušnike, čak se šalju emisari da se dogovore tuče, dakle nikakve veze to sa fudbalom nema - smatra Spasić. Za to da fudbal ostaje u senci sukoba huligana, pojedini poznavaoci prilika krivicu vide u državama koje gaje takvo ponašanje.

- Dokle god se podilazi takvim grupama neće se stati na put tome i sva saopštenja koja se budu pisala neće biti niti iskrena niti delotvorna - oicenio je Raševuć. A UEFA je nakon nereda potvrdila odlaganje meča između AEK-a i Dinama, a kao novi termin pominje se 15. avgust.

