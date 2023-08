"BED BLU BOJSI PAŽLJIVO PLANIRALI KRVAVI SCENARIO U ATINI" Mršević: Sumnjam da bi to uradili u zemlji koja nije pravoslavna

U emisiji Usijanje na Kurir Televiziji, tragičnu smrt navijača AEK-a u Atini u kvalifikacijama za ligu šampiona, koji je podlgegao povredama zadobijenim u tuči sa navijačima Dinama, komentarisala je Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta za društvene nauke.

- Vrlo sam potresena činjenicom da se to desilo i pre nego što se desila utakmica. Oni nisu ni stigli da navijaju. Znači oni su bili tamo da bi napravili taj incident i da bi se onda okrivili domaćini, jer uvek je domaći više kriv. Svi se pitaju zašto to oni nisu sprečili i td. Ne bih ulazila u to ko je koga izazvao. U redu je i da su se tukli i da je bilo incidenata i vatrenog navijanja, ali to što se desilo, to je zaista strašno - rekla je Mršević i dodala:

- Fudbal zaista uvek izaziva te strasti još od kad se u 19. veku odvojio od ragbija. Od tada do danas navijači uvek imaju želju da utrče u nekom momentu na teren i da prave lom. Ako im to ne pođe za rukom zbog arhitekture samog stadiona ili zbog obezbeđenja onda rade to što rade van stadiona.

Izrazila je sumnju da bi navijači Dinama postupili na ovaj način da su bili u zemlji koja nije dominantno pravoslavna.

- Oni nisu organizovano klupski došli, nego jedna grupa od njih stotinjak. Ima tu nečega, neke srpsko-grčke sinergije i to je bilo izazvano za Bed blu bojse. U navijanju ima strasti svih vrsta, ne samo sportskih. Mislim da su na putu u Atinu namerno izbegli Srbiju da ne bi došli i konflikt sa srpskim vlastima. Sigurno su bilo motivisani Grcima. Pitanje je da li bi to uradili u nekoj zemlji koje nije pravoslavna, u Rimu ili Madridu recimo.

