"OTIŠLI SU TAMO DA SE MLATE" Predsednik Hrvatske o uhapšenim huliganima: "Očekujem da se brzo pronađu odgovorni, ako takvih ima"

Više od 100 navijača zagrebačkog Dinama završilo je iza rešetaka istražnog zatvora u Atini zbog stravičnog događaja koji se dogodio u ponedeljak uveče.

Povodom celokupne situacije oglasio se i predsednik Hrvatske, Zoran Milanović.

Podsetimo, pred utakmicu AEK-a i Dinama, u naselju Nova Filadelfija ubijen je navijač domaće ekipe, nakon čega je grčka policija uhapsila više od 100 huligana.

"Pet dana policija ima pravo da ih zadrži. To sad ističe i ako im svima daju pritvor, 100 ljudi, nezavisno o tome zašto su oni išli dole, išli su da se mlate a to ne mogu podržati, to je naprosto čudno ponašanje. Ali građani imaju svoja prava. Okolnosti tog gubitka života, ubistva nisu razjašnjene, ne zna se", rekao je Milanović na početku razgovora za hrvatske medije i potom dodao:

"Sad da ih Grčka vlast može držati svih stotinu kroz nekakav frizirani pritvor, znam to bi imalo elemente krvne osvete ili kolektivne odgovornosti. Očekujem da se vrlo brzo, a to znači u ovih pet dana koliko im zakon daje, pronađu odgovorni, oni koji su stvarno, ako takvih ima", rekao je.

Do jezive tuče sa smrtnim ishodom došlo je u blizini stadiona AEK-a u atinskom naselju Nova Filadelfija.

Nesrećni mladić je uboden nožem, a prema forenzičkom izveštaju, smrt je nastupila usred nekontrolisanog krvarenja iz jedne rane u ruci. Mihalis Kacuris je posle uboda, brutalno udaran i šutiran od strane huligana iz Hrvatske, a potom je pomoć pokušao da potraži u obližnjoj prodavnici, gde ga je nepoznata osoba držala. Nažalost, samo par trenutaka kasnije je pao jer je izgubio puno krvi. Kako se pretpostavlja, uboden je takozvanim karambit nožem.

Kurir sport