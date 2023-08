SRPSKA GOL MAŠINA STIŽE U ARABIJU: Mitrović u Al Hilalu za 50 miliona evra!

Aleksandar Mitrović srpski golgeter faktički se može smatrati novim igračem Al Hilala.

Pouzdani italijanski novinar Fabricio Romano tvrdi da je sve dogovoreno iako tim iz Saudijske Arabije još uvek nije zvanično potvrdio njegov prelazak.

Prema njegovim rečima, bukvalno je pitanje trenutka

Aleksandar Mitrović to Al Hilal, here we go! Three year deal agreed weeks ago — there’s also green light from Fulham for package worth more than €50m 🔵🇸🇦 Documents being checked today in order to be signed, flight booked tonight after medical in Paris. Contract until 2026. pic.twitter.com/auj4qo8FTK