OTAC LAZARA SAMARDŽIĆ OTVORIO DUŠU: Zbog ove žene je propao transfer, a ne zbog mene! Zaključila je posao BEZ NAŠE DOZVOLE

Sada smo čuli i drugu stranu priče

Otac Lazara Samardžića, Mladen objasnio je u opširnom intervjuu za "Sport Italia" kako je došlo do propasti transfera reprezentativca Srbije iz Udinezea u Inter.

"Inter je napravio grešku jer je dogovorio uslove s osobom koja nema dozvolu za pregovore", počeo je razgovor Lazarev otac Mladen aludirajući na Rafaelu Pimentu koja je nasledila posao Mina Rajole.

"Video sam je samo jednom u životu, ne znam kako je ona uopšte došla dotle jer su pregovori bili između Udinezea i Intera, našli smo je između jer je želela da zaključi posao bez naše dozvole. Kada sam dobio nacrt ugovora Intera i videli da postoji posrednik, tražili smo da se to promeni. Tražili smo da direktno razgovaramo sa Interom, ali izgleda da nisu želeli bez nje jer su tvrdili da je ona Lazarev agent.

Pozvali smo direktore Intera Marotu i Auzilija, pisali smo i mejl, niko nam nije odgovorio jer je Inter odustao od dogovora želeći da radi sa Pimentom, a ne sa nama. Ona nije dobila dozvolu od nas, a pregovarala je jer ima mnogo igrača u Interu i u dobrim je odnosima sa njima. Sastali smo se sa Interom 11. avgusta i sve im objasnili, da Pimenta nema dozvolu da zastupa Lazara, ali oni nisu želeli da čuju moje argumente i bili su ljuti govoreći da je ona njegov agent. Ponavljam, ona to nije, može da se proveri i na internetu", jasan je Mladen Samardžić.

"Nikada nismo razgovarali sa Interom oko novca, nismo imali priliku za tako nešto jer su mislili da je Pimenta agent. Pitao sam Auzilija šta sam pogrešio, on je rekao da nije znao ko je agent, ali to nije moja greška jer me niko nije pitao o tome. Tražio sam mu nacrt ugovora kada mi je rekao da ga je poslao Pimenti, tek tada mi je pokazao ugovor koji sam prvi put video. Onda je odustao i bio besan, pričao o 150-godišnjoj istoriji kluba. U pravu je, izvinio sam se ako je bilo problema u komunikaciji, ali...

Ja nisam menadžer, nemam iskustva, ja sam samo otac koji želi najbolje za sina. Igra u Udinezeu jer voli fudbal. Da smo želeli novac, otišli bi u Saudijsku Arabiju, ali Lazar želi da igra Ligu šampiona i na vrhunskom nivou. Ne kajemo se ni zbog čega, vlasnik Udinezea Poco je razumeo situaciju, tako da nema problema sa klubom", rekao je otac Lazara Samardžića.

