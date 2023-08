ZVEZDIN ZALOG ZA BUDUĆNOST! ZAPAMTITE DOBRO OVOG MOMKA: Andrej Đurić potpisao novi ugovor sa crveno-belima

Talentovani štoper i mladi reprezentativac Srbije - Andrej Đurić, produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom na 3+1 godinu.

Nekadašnji đak crveno-bele omladinske škole nije mogao da sakrije osmeh sa lica zbog toga što je ponovo u omiljenom dresu.

- Najsrećniji sam čovek na svetu. Izuzetno mi je drago što produžujem ugovor sa Zvezdom i nadam se da ću se izboriti za mesto u timu, uz želju da ostanem tu. Već sam debitovao i sada su snovi malo veći, tiču se trofeja, derbija, prvog gola i nadam se da ću to sve ispuniti. Trenirao sam sa ekipom, svi saigrači su srećni što me ponovo vide, poželeli su mi dobrodošlicu i hvala im na tome. U Sloveniji sam bio standardan, to je jedna stranica u mojoj karijeri, ali sada je vreme za novu i nadam se da će to sve biti kako treba. Svakom igraču je najbitnije da igra, pogotovo mladom i to na poziciji štopera, tako da sam skupio iskustva i verujem da Zvezda sada ima boljeg fudbalera nego pre godinu dana. Pratio sam klub naravno, mislim da nikada Zvezda nije bila ovoliko moćna i da imamo mnogo sjajnih igrača. Primili smo samo jedan gol do sada, to znači da odbrana sjajno funkcioniše i da je konkurencija zdrava, a na meni je da se izborim za mesto u timu - rekao je Đurić.

Andrej Đurić je rođen 21. septembra 2003. godine i prošao je kompletnu Omladinsku školu Crvene zvezde.

Nakon osvajanja Kadetske lige Srbije, a potom i Omladinske lige Srbije sa kapitenskom trakom oko ruke, izdanak generacije koju je sa klupe predvodio Marko Neđić, prešao je u razvojni tim Grafičar gde je načinio prve seniorske korake.

Zatim je usledila prekomanda u prvi tim Crvene zvezde gde je kod Dejana Stankovića zabeležio tri nastupa, te novo kaljenje u dresu Domžala, gde se izdvojio kao jedan od najboljih fudbalera slovenačkog prvenstva.

Kurir sport