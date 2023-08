DINAMO PREDSTAVIO NOVOG TRENERA! Jakirović: Spreman sam da prihvatim ovaj izazov!

Novi trener Dinama iz Zagreba Sergej Jakirović rekao je danas da je spreman za veliki izazov koji ga čeka u tom fudbalskom klubu.

"Sve se dogodilo neočekivano brzo, smatrao sam da moram da prihvatim ovaj izazov u Dinamu i ja sam na to spreman. Bilo je jako puno podrške, poziva i hvala od srca, a ja ću se truditi da opravdam ukazano poverenje", rekao je Jakirović na predstavljanju, prenela je Hina.

Jakirović je u ponedeljak preuzeo ekipu, nakon što je uprava otpustila trenera Igora Bišćana posle eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

Jakirović je upravi zahvalio na poverenju i rekao da je zajedno sa saradnicima radio kvalitetno u Rijeci i da su zaslužili priliku da rade u klubu kakav je Dinamo.

"Mislim da smo radili jako kvalitetan posao, postizali odlične rezultate, zato smo i dobili ovu priliku, smatram da smo je zaslužili. Nadam se samo da ću nastaviti kao i do sada i da ćemo se što pre vratiti pobedama jer su nam one nasušno potrebne", dodao je on i zahvalio svom prethodnom klubu Rijeci na dobroj saradnji. Jakirović će debitovati u četvrtak protiv Sparte iz Praga, u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu Evropa. Upitan je šta je moguće uraditi sa ekipom u tako kratkom roku.

"Najviše možemo učiniti s psihološke strane. Imali smo kvalitetan sastanak, popričao sam sa starijim igračima, uslovno rečeno 'senatorima', ali i s mladima koji su u utorak živnuli. Energija je ta koja će igrati glavnu ulogu. Moramo uraditi sve da budemo maksimalni u četvrtak", rekao je on.

"Puna je koncentracija na utakmici protiv Sparte. Nisam imao puno vremena, ali iskoristio sam sve dostupne informacije da saznamo sve o Sparti. Pričao sam s igračima, pripremićemo se, smatram da ćemo biti dobri i ostvariti što bolji rezultat za revanš", dodao je Jakirović.

Kurir sport/Beta