NA DEBIJU JE UTIŠAO CELU FIRENCU I SVOM TIMU DONEO VREDAN BOD! Krstović otvorio dušu posle "prvenca" - evo kome je posvetio gol!

Bivši napadač Crvene zvezde, Nikola Krstović, na najbolji mogući način započeo je svoju epizodu u elitnom rangu italijanskog fudbala.

Ovakav debi u dresu novog kluba mnogi fudbaleri priželjkuju, a crnogorski golgeter se navijačima Lećea predstavio u najlepšem svetlu i pokazao da će u budućnosti defitivno raditi velike stvari.

Šansu je dobio u 72. minutu, i onda samo četiri minuta kasnije, 23-godišnji napadač je zatresao mrežu Fiorentine i svom novom klubu obezbedi vredan bod.

“Pre mog dolaska u timu su bila dva klasična napadača. Jedan je otišao, pa je naš kapiten Gabrijel Strefaca, koji je inače krilni ofanzivac, neretko pokrivao i tu poziciju. Borili smo se manjkom igrača pri skoku u kaznenom prostoru. Verujem da je mojim ulaskom u igru i ostatku tima bilo daleko lakše. Dobili su priliku da posle prodora centriraju u srce šesnaesterca. Nije lako da se ušetate u gol u Italiji, pa je važno da koristite i ostale načine za stvaranje prilika. Istrčao sam malo ispred u odnosu na ostale, imao sam osećaj, što se ispostavilo kao odlična odluka. Iskoristio sam Bandin centaršut i pogodio za izjednačenje”, rekao je Nikola za Meridian sport i potom otkrio kome je posvetio svoj prvenac u Seriji A:

“Baš kao svaki put! Kad god zatresem mrežu gol je posvećen familiji, najviše bebi koja me čeka kod kuće i supruzi. Oni mi daju podršku, bez obzira na kvalitet partija. Nikada jedni drugima ne padamo u očima. Stalno ističem da je porodica moj najveći uspeh. To me drži, uliva sigurnost iz koje proističe još jedna vrlina – upornost. U Crvenoj zvezdi sam ostavljao krv za šansu, poverenje i minutažu.”

foto: www.crvenazvezdafk.com

Prisetio se Krstović i prvenca u dresu Crvene zvezde, to je učinio u Šapcu na utakmici protiv Mačve.

“Nezgodno je izabrati… Ovo je debi iz snova, podstrek da radim više i treniram još upornije. U Zvezdi nisam imao sreće na debiju… Golman je bukvalno izvukao loptu iz gola. Odigrao sam jednu od boljih utakmica u crveno-belom dresu, ali lopta nije htela u mrežu. Da je tada ishod bio drugačiji, verujem da bi me saigrači u kasnijim susretima češće ‘hranili’ loptama. Žao mi je, jer sam priliku dobio najčešće pri ubedljivom vođstvu, kada smo vodili 5:0, a tada tim spusti ritam. Sada sam mislima usmeren samo na Leće. Narednog vikenda je novo iskušenje, sa Salernitanom, kod kuće. Šta mi drugo ostaje nego da pružam maksimum na svakom treningu…”

Duel u Firenci bila je i prilika za susret sa srpskim reprezentativcima Nikolom Milenkovićem i Lukom Jovićem.

“Pričao sam malo sa Blekijem (Milenkovićem). Nisu bili baš raspoloženi posle utakmice, pa su se brzo uputili ka svlačionici. Ja sam morao da istrčim kada se meč završio, te nismo imali višak slobodnog vremena na raspolaganju. Tokom meča je bio i više nego korektan, kao i prošli put, kada smo imali duele u susretu reprezentacija Crne Gore i Srbije. Nikola je smirivao situaciju na terenu, komunicirali smo tokom igre, a on bolje zna italijanski, pa je konstantno insistirao na sportskom ponašanju. Razgorao sam malo i sa Lukom, kao i sa Brekalom iz Hrvatske.”

Kurir sport