SRPSKI TRENER SE OSLONIO NA PROVERENE SNAGE: Milošević objavio spisak Bosne

Novi selektor BiH, srpski stručnjak Savo Milošević, saopštio je prvi spisak igrača na koje će računati u oktobarskim mečevima kvalifikacija.

"Došao sam samo iz fudbalskog razloga i zato što iskreno verujem da ova ekipa može da konkuriše za mesto na Evropskom prvenstvu. Taj put će biti težak, trnovit, ali ima dovoljno kvaliteta. Verujem da to mogu da uradim, koliko god to zvučalo arogantno. Nismo odustali od kvalifikacija, ali moramo da budemo realni. Baraž se igra srcem, karakterom, borbom 90 minuta i spremnošću svakog igrača da pruži 100 odsto, pa i 103 ili 105 odsto. Što se tiče kvalifikacija, to možemo da gledamo delom kao pripremne utakmice", rekao je Milošević na promociji na mestu selektora BiH.

Nekadašnji trener Partizana je istakao da je i spisak igrača, s obzirom na cajtnot u kojem su bili, takav da je oslonjen uglavnom na proverene snage.

"Neću da lažem, da se foliram, većina igrača sa spiska je već bila ovde. Samo su ponovili pozive mojih prethodnika pa sam izrazio želju da spisak bude proširen, njih je 27. Neće svi moći da igraju, ali ću moći da stvorim neku sliku o većini igrača", dodao je Milošević.

Na spisku su: Golmani: Ibrahim Šehić, Nikola Vasilj, Kenan Pirić. Defanzivci: Anel Ahmedhodžić, Adnan Kovačević, Adrian Leon Baršić, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Jusuf Gazibegović, Dennis Hadžikadunić, Eldar Ćivić. Vezisti: Amir Hadžiahmetović, Rade Krunić, Miralem Pjanić, Gojko Cimirot, Benjamin Tahirović, Miroslav Stevanović, Dal Varešanović, Almedin Ziljkić, Ivan Bašić, Amar Rahmanović. Napadači: Edin Džeko, Ermedin Demirović, Smail Prevljak, Luka Menalo, Said Hamulić, Nemanja Bilbija.

Milošević će na klupi BiH debitovati 13. oktobra na gostovanju Lihtenštajnu, dok će tri dana kasnije ugostiti Portugal na odavno rasporodatom stadionu u Zenici.

Kurir sport / Tanjug