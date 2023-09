IGOR DULJAJ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Trener Partizana otkrio da li želi strane sudije u srpskom fudbalu!

U okviru 10. kola Superlige Srbije, fudbaleri Partizana gostuju Napretku u Kruševcu, a utakmica je na programu sutra od 17 sati.

Pred ovaj meč, na konferenciji za medije trener Partizana Igor Duljaj govorio je o promenama u sudijskoj komisiji.

- Mene interesuje samo sportska priča. Ja sam pre nekoliko dana prisustvovao treningu mlađih kategorija. To što roditelji pričaju sudijama je strašno, a to je postalo normalno. Sudije imaju pritisak. Nekada se mi treneri ponašamo kako ne treba, upućujemo reči koje nisu dostojne trenera. Svi smo mi ljudi, svi mi grešimo. I prvi put kada sam pričao o tome, svi imamo pritisak, a najvažnije je da se sve radi u interesu fudbala, to je na prvom mestu.

Duljaj nije za to da bitne utakmice u Srbiji sude strani arbitri.

- Ne, zato što imamo sudije koje sude evropske utakmice. Oni imaju kredibilitet za velike utakmice. Oni su pod pritiskom javnosti, svaka njihova greška se gleda. Sada imamo tehnologiju, VAR, dosta mogućnosti da sve bude regularnije i da se olakša sudijama na samom terenu.

Kurir sport