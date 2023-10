MITROVIĆ OPTIMISTA PRED JANG BOJS: Atmosfera sa tribina će nas nositi do uspeha

Fudbaleri Crvene zvezde će odmeriti snage sa Jang Bojsom u sredu, 4. oktobra od 21 čas na domaćem terenu u okviru drugog kola grupne faze Lige šampiona.

Sprema se ponovni spektakl na stadionu “Rajko Mitić”, a očekivanja pred duel sa švajcarskim timom je izneo brzonogi Stefan Mitrović.

- Napravili smo dobru uvertiru pred deul Lige šampiona trijumfom u domaćem prvenstvu. Bitno je da smo se vratili na pobednički kolosek pred izuzetno važan meč za nas igrače koji nosimo crveno-beli dres, ali i za celokupnu zvezdašku publiku. Znamo koliko navijačima znači utakmica koja nas očekuje u sredu i sa tim razmišljanjem se maksimalno pripremamo za Jang Bojs. Treniramo punim intenzitetom uz fokus na taktičkim finesama, a vrlo dobro smo upoznati sa kvalitetima narednog protivnika. Uočili smo vrline protivnika, ali i delove igre gde možemo da budemo konkurentni i opasni po gol rivala. Analizirali smo susret Švajcaraca protiv Lajpciga i svesni smo kvaliteta koji poseduju. Ipak igramo na našem stadionu i mislim da prednost domaćeg terena donosi mnogo. Utakmica protiv Jang Bojsa, koju sam kao navijač posmatrao 2019. godine, će nam biti inspiracija za ono što sledi - počeo je Mitrović.

Hitronogi dribler sa nestrpljenjem očekuje utakmicu u sredu, veruje u pune tribine najvećeg srpskog stadiona i uz to napominje da će ekipa dati sve od sebe da dođe do prvog trijumfa u Ligi šampiona u aktuelnoj sezoni.

- Preko porodice i prijatelja, nema ko me nije pitao za karte. Verujem da će stadion biti krcat, te da će navijači napraviti spektakl na tribinama. Biće ovo lično za mene prvi put da igram Ligu šampiona na Marakani, premda sam već osetio čar najprestižnijeg fudbalskog takmičenja protiv aktuelnog šampiona Evrope - Mančester Sitija. Ukoliko pristup igri, požrtvovanost, upornost i borbenost budu sa naše strane isti, ili naravno još veći, kao što je to bilo u Engleskoj, siguran sam da možemo do pozitivnog rezultata. Vredno se spremamo za jedan od najvažnijih mečeva ove sezone, želimo da donesemo radost svima koji vole Crvenu zvezdu. Moramo da pokažemo veličinu našeg kluba u pravom svetlu i uz atmosferu sa tribina manifestujemo snagu Marakane - zaključio je Mitrović.

Kurir sport